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Pastırma satışları yüzde 70 düştü

Korona virüs sürecinde düşen pastırma satışları ile ilgili açıklama yapan 15 yıllık Pastırmacı Kemal Duran satışların yüzde 70 düştüğünü belirterek, “Seyahat kısıtlaması kalkmazsa çok büyük sıkıntıya gireriz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:46:51 -
Pastırma satışları yüzde 70 düştü

Korona virüs sürecinde düşen pastırma satışları ile ilgili açıklama yapan 15 yıllık Pastırmacı Kemal Duran satışların yüzde 70 düştüğünü belirterek, “Seyahat kısıtlaması kalkmazsa çok büyük sıkıntıya gireriz” dedi.


Satışlarında bu sene yüzde 70 oranında düşme olduğunu söyleyen Pastırmacı Kemal Duran, “Bu sene sezon bizim için çok yavaş ve sakindi. Geçen seneye göre işlerimiz yüzde 70 oranında düşmüş vaziyette çünkü dışarı çıkma kısıtlamalarımız bizi çok etkiledi. Bu sene gurbetçi sezonu bizim tahminimizce olacak bir iş değil. Geliş gidişler yasak olduğu için, ister istemez işlerimiz bayağı bir sakin olacak. Beklentimizin yüzde 50’si yok diyebilirim. İşlerin düzelmesi de Ramazan’dan sonra olacak giriş çıkışlara bağlı. Eğer gelme işi olmazsa bu sene çok büyük sıkıntıya girecek milletimiz. Ortalık bayağı sakin çünkü” dedi.


Kemal Duran, kısıtlamaların kalkmasını beklediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“İşlerdeki düşüş yaşadığımız dönemle alakalı bir durum. Giriş ve çıkışlarımız yoktu ve hafta sonları insanlar dışarı çıkamaz oldu. Bundan dolayı da normal hali dahi yarı yarıya düştü işlerin. Geçen seneye kıyasladığımızda da çok daha düşük ve beklentimiz noktasında da giriş ve çıkışların bir an önce bitmesi. Bitmezse zaten Türkiye için sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Bizim pastırmalarımızın fiyatlarında pek bir değişim olmadı zaten. Yaklaşık olarak geçen seneki fiyatlar. Fiyatlar da 100 ile 160 TL arasında kalitesine göre değişiyor tabi. Sucuklarımızın fiyatları da 45 TL’den başlıyor 80 TL’ye kadar çıkıyor.”

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