Pastane usulü şekerpare tarifi nasıl yapılır? Orjinal pastane şekerparesi (Tam ölçü): Kıyır kıyır ağızda dağılan şekerpare

Şekerpare tarifi çay ya da yemek yanına en sık yapılan tatlılardan biridir. Türkiyede bir çok mutfakta yapılması dışında Göçmen mutfağı oldukça farklı lezzetlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Hamur işlerine önem veren göçmenler için bu tatlıların yeri bambaşka. Göçmen usulü şekerpare gerek görünüşü gerekse tadıyla yiyen herkesi favori tatlılarından oluyor. Aşağıda verdiğimiz Şekerpare tarifi hem kolay hem lezzetli. Çay yanına kolay bir şerbetli tarif arıyorsanız şekerpareyi deneyebilirsiniz. Klasik şekerpare tariflerinden sıkıldıysanız bu tarifleri kesinlikle denemelisiniz. Bu tariflerle herkesi şaşırtabilirsiniz.

İŞTE BİRBİRİNDEN LEZZETLİ TARİF LİSTEMİZ

İrmikli-Şekerpare Tarifi Nefis

Peki, şekerpare nasıl yapılır? Şekerparenin püf noktası şerbetin soğuk tatlının sıcak olmasıdır. Bu yüzden önce şerbet hazırlanır. Şekerparenin ana malzemesi ise irmik. İşte çay yanına en kolay şekerpare tarifi ve malzemeleri…

ŞEKERPARE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

1,5-2 su bardağına yakın un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Süslemek için fıstık veya fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

İrmikli-Şekerpare Tarifi Nefis Nasıl Yapılır?

1. Şekerpare tarifi için önce şerbeti hazırlayın. Şekerparenin püf noktası şerbetin soğuk tatlının sıcak olmasıdır. Bu nedenle öncelikle şerbeti hazırlayarak kenarda soğumaya bırakın.

2. Sıra şekerparenin hamuruna geldi. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın ve un haricindeki malzemeleri karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave edip güzelce yoğurun. Buzdolabında hamuru yarım saat dinlendirin.

3. Sonrasında hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin, şekerparelerin üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çatalla üzerine şekil verebilirsiniz veya ceviz, fındık da kullanabilirsiniz.

4. 180 derece ısınmış fırında pişirin. Fırından çıkınca birkaç dakika dinlendirin ve şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra eğer üzerinde bir şey yoksa Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebilirsiniz. Çay yanına şekerpare tarifi hazır. Afiyet olsun...

Sıvı Yağlı-Şekerpare Tarifi

Sıvı Yağlı Şekerpare Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı Ayçiçek Yağı (200 ml)

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı pudra şekeri

3 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılıyor)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Şerbeti için;

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su (600 ml)

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Sıvı Yağlı Şekerpare Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye su ve toz şekeri alarak kaynamaya bırakalım.

Yaklaşık 10 dakika kadar kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatarak şerbeti soğumaya bırakalım.

Hamuru için yoğurma kabına ayçiçek yağı, vanilya ve yumurtayı alarak çırpalım.

Ardından üzene pudra şekerini ilave ederek karıştırmaya devam edelim.

İrmik ve kabartma tozunu ekleyelim. Unu da kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştıralım.

Hamur kıvam almaya başlayınca elimizle yoğurmaya devam edelim

Toparlanan hamurdan bir parça koparıp elimizde yuvarladıktan sonra üzerine bastırarak şekerpare şeklini verelim.

Hazırladığımız şekerpareleri fırın tepsisine alalım. Bütün hamuru şekillendirip fırın tepsisine aldıktan sonra üzerine yumurta sarısını sürelim.

Son olarak bir çatal yardımı ile tatlıların üzerlerini çizerek son şeklini verelim.

Tatlılarımızı önceden 190°C ısıtılmış fırında, alt üst fansız ayarda yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım.

Fırından aldığımız tatlıları şerbetini daha iyi çekebilmeleri için daha küçük ve dar bir tepsiye aktaralım.

Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirelim.

Birkaç saat dinlendirdikten sonra şerbetini güzelce çeken şekerparelerimiz servise hazır. Afiyet olsun!

Pudra şekersiz Şekerpare Tarifi Nefis

Şekerpare (Pudra Şekersiz) Tarifi İçin Malzemeler

2 çay bardağı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzeri için)

125 gr margarin (yarım paket)

1 çay bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

3 paket vanilya

Şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Yarım limon

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Şekerpare (Pudra Şekersiz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce bir tencerede su ve şekeri karıştırıp şerbeti hazırlayın soğumaya bırakın.

Un hariç tüm malzemeleri karıştırın unu ilave edip hamur kıvamına gelince hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Fırın tepsisine dizin ve 170 derecelik fırında 30 dk. pişirin.

Şerbeti üzerine dökün Hindistan cevizi ile süsleyin 1- 2 saat kadar dinlendirin servise hazır. Afiyet olsun

Kıyır Kıyır Ağızda Dağılan Şekerpare Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ

125 gram margarin ya da tereyağı

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke

3 bardaktan biraz fazla un

Biraz portakal kabuğu rendesi

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Çeyrek limon

Kıyır Kıyır Ağızda Dağılan Şekerpare Tarifi Nasıl Yapılır? Tam ölçülü şekerpare tarifi

İşe önce tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlıyoruz

Bunun için tenceremize suyu şekeri ilave edip kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp 7 dakika kaynatıyoruz.

Limonu ilave edip 3 dakika daha kaynattıktan sonra tatlıyı ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

Hamurumuz için oda sıcaklığında yumuşayan tereyağı yada margarini yoğurma kabına alıyoruz. Un hariç diğer bütün malzemeleri ilave edip karıştırıyoruz.

Unumuzu yavaş yavaş kontrollü olarak ekleyip hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz ve hamurdan küçük parçalar alıp elimizde yuvarlayıp şekil verdikten sonra tepsiye diziyoruz.

Ayırdığımız yumurta sarısının içine bir çay kaşığı pekmez ilave edip hamurumuzun üzerine sürüp çatalla çizikler yapıyoruz.

180 derece ısıttığımız fırında yaklaşık 25 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.

Şekerpareleri fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika bekleyip soğuk şerbeti döküyoruz. 1 saat sonra tatlımız servise hazır yapacaklara şimdiden afiyet olsun.

Orjinal Şekerpare Tarifi

Malzemeler

8 yumurta(1 bütün 7 tanesinin sarısı)

2 tane tereyağ

1 kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 kilo un

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

1 kilo şeker(5 su bardağı)

750 ml su(4 su bardağı)

Pastane Usulü Şekerpare (Orjinal) tarifi

1 bütün yumurtayı ve 7 tane yumurta sarısını bir kabın içine alıyoruz.

Üzerine eritip soğuttuğumuz 2 paket tereyağını ekleyip karıştırıyoruz.

Daha sonra un, kabartma tozu ve karbonatı ekleyip yoğurmaya başlıyoruz.

Bu aşamada hamur toplanmıyor gibi gözükebilir. Ama öyle olması gerekiyor.

Ölçüleri normal boyutta 200 ml lik su bardağına göre verdim. Tam ölçüsü bu şekilde ekleme yada azaltma yapmanıza gerek yok.

Unu iyice yedirince içine büyük boyutta kırılmış cevizleri atıp yoğuruyoruz ve ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp pişirme kağıdı serdiğimiz yada yağladığımız fırın tepsisine diziyoruz.

Üzerlerine çatal ile çizik atıyoruz. Tatlımız toplam 1 saat pişecek. Önce soğuk fırında 200 derecede tepsideki tereyağlar kaynayıp köpürene kadar pişiriyoruz. Yağlar fokurdamaya başlayınca fırının derecesini 175 e indirip 1 saat dolunca kapatıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Bu sırada şerbet için 1 kilo şekeri 750 ml suyla yüksek ateşte kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca orta ateşte 15 dk daha kaynatıp altını kapatıyoruz ve ılınmasını bekliyoruz. Tatlı soğuk şerbet ılık olacak şekilde ayarlayıp şerbetimizi tatlıya döküyoruz ve 1 gece şerbetin çekmesini bekliyoruz. Ben genelde akşamdan yaparım ertesi sabaha çekmiş oluyor şerbetini.