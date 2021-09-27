Pastane poğaçası tarifi için malzemeler

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

8,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı su

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ



Mutlaka su ve sütü ılık bir biçimde kullanın. Unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını yakalamaya çalışın. Bardak ölçünüze göre alacağı un miktarı değişiklik gösterebilir. Kıvamına bağlı un ilavesinde bulunun. Kış mevsiminde mayalandırma yapıyorsanız mayalandırma süresi biraz daha uzayabilir. Yaz aylarında mayalandırma yapıyorsanız doğrudan gün ışığı almayan bir yere koymamaya özen gösterin.

Kuru maya ve toz şekeri bir kabın içerisine alın.

Üzerine ılık süt ve ılık suyu ilave ederek şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.

Ardından sıvı yağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Üzerine azar azar un ilave etmeye başlayın. Bu aşamada tuzu da ekleyin. Unu çok kontrollü bir şekilde ilave ederek güzelce yoğurun.

Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.

Üzerini streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Eğer kış mevsiminde mayalandırma yapıyorsanız daha ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalandırın.

Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler elde ederek yuvarlak bir şekil verin. Dilerseniz bu aşamada içlerine harç da koyabilirsiniz.

Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Yumurta sarısı, yağ ve suyu bir kapta karıştırın. Poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün. Ardından da çatalla şekil verin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar üzeri kızarıp tam poğaçalar tam kabarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyetler olsun.