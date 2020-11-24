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Kadın - Aile Pastacı kreması nasıl yapılır? Pastacı kreması tarifi, malzemeleri
Kadın - Aile

Pastacı kreması nasıl yapılır? Pastacı kreması tarifi, malzemeleri

Pasta kreması ne kadar güzel olursa pasta da o kadar güzel olur. Pastacı kreması olarak adlandırılan yaş pasta içerisine ve turtalara konulan pastacı kreması nasıl yapılır? İşte Pastacı kreması tarifi, malzemeleri

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:35:00 -
Pastacı kreması nasıl yapılır? Pastacı kreması tarifi, malzemeleri

 

Yaş pasta yapacak kişinin ilk yapması gereken yaş pasta kremasıdır. Yaş pasta kremasındaki malzemelerin oranı çok önemlidir. Aynı şekilde karıştırma ve kaynatması da çok önemlidir. Pasta kreması yaş pasta için en önemli unsurdur. İşte nefis pastacı kreması tarifi...

Pastacı kreması nasıl yapılır?

Malzemeler

500 ml.süt

100 gr.şeker

40 gr.tereyağı

4 adet yumurta sarısı

40 gram un

30 gram nişasta

1/2 adet vanilya çubuğu

Yapılışı:

Yumurta sarıları ve şekeri mikser yardımı çırpın.

Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesip, tanelerini tencereye koyduğunuz sütün içine ilave edin.

Yumurta ve şekerin üzerine un ve nişastayı ilave edin.

Daha sonra süt ve vanilya tanelerini ocakta kenarlardan kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın. Bu aşamada bir kepçe sütü unlu, yumurtalı karışıma ilave ederek ısılarını eşitleyin. Bir kepçe daha ilave ederek karışımı sulandırın.

Sütlü karışımın üzerine karıştırarak yumurtalı karışımı dökün.

Muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin.

Ocaktan alın ve tereyağı ekleyip tereyağını pastacı kremasının içinde eritin.

Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.

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