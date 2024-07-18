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Siyaset Paslanmaz Çelik: Neden ve Nasıl Paslanmaz?
Siyaset

Paslanmaz Çelik: Neden ve Nasıl Paslanmaz?

Yeniakit Publisher
2024-07-18 17:53:00 -
Paslanmaz Çelik: Neden ve Nasıl Paslanmaz?

Paslanmaz çelik, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan dayanıklı ve şık bir malzemedir. Peki, bu çelik türünün sıradan çelikten farkı ne ve neden paslanmaz?

Çelik ve Tarihçesi

Çelik, yaklaşık 4.000 yıl önce Anadolu'da üretilmeye başlanmış ve Romalılar tarafından da kullanılmış bir metaldir. Erken uygarlıklar çeliği, silah, alet ve inşaat gibi birçok alanda kullanmışlardır. Ancak çeliğin bir dezavantajı vardı: Paslanmaya karşı son derece hassastı.

Çeliğin Paslanma Sorunu

Demir, doğası gereği korozyona karşı savunmasızdır. Pas, demirin oksijen ve suyun reaksiyona girmesiyle oluşan bir bileşiktir. Bu kırmızı oksit, demirin zamanla tamamen paslanarak dağılmasına neden olur. Demirin yüzeyine su molekülleri nüfuz eder ve metalin mikro çatlakları, suyun içeri girmesine izin verir. Su içerisindeki hidrojen atomları, metaldeki moleküllerle birleşir ve süreç devam ettikçe daha fazla metal maruz kalır. Tuzlu su varlığında bu korozyon çok daha hızlı gerçekleşir.

Paslanmaz Çeliğin Gelişimi

Paslanmaz çelik, korozyona karşı dirençli metal olarak yaklaşık bir asır önce geliştirilmiştir. Metal, neredeyse %10,5 oranında krom içerir ve bu alaşım sayesinde paslanmaya karşı dayanıklıdır. Bilim insanları, 1820'lerde demir-krom alaşımlarının korozyona karşı dirençli özelliklerini keşfettiler. Ancak doğru karbon ve krom oranını bulmak yıllar aldı.

Paslanmaz Çeliğin Koruyucu Özelliği

Paslanmaz çelik, çevresiyle etkileşime girerek korozyonu önler. Alaşımın içindeki krom ve molibden, hava veya sudaki oksijenle birleşerek ince ama stabil bir metal oksit filmi oluşturur. Bu film, metalin yüzeyinde koruyucu tabaka oluşturur böylece demirin su ve oksijenle etkileşimini engeller.

Kendini Tamir Etme Özelliği

Yüzey çizildiğinde veya zarar gördüğünde, açıkta kalan iç tabaka hızla hava veya su ile reaksiyona girerek yeni bir koruyucu tabaka oluşturur. Bu nedenle paslanmaz çelik, kendini tamir edebilen bir özelliğe sahiptir.
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Diğer Alaşım Elementlerinin Rolü

Paslanmaz çelikte bazen nikel, molibden, titan gibi diğer elementler de kullanılır. Bu elementler, malzemenin dayanıklılığını, mukavemetini ve korozyon direncini artırır. Örneğin, molibden özellikle klorürlü ortamlarda korozyona karşı direnci artırır.

Paslanmaz Çeliğin Kimyasal Dayanıklılığı

Paslanmaz çelik, çeşitli kimyasal ortamlara karşı da dayanıklıdır. Bu, malzemenin farklı endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesine sahip olmasını sağlar.

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