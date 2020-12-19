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Dünya Paşinyan'ın korumaları silahları şemsiyenin içinde saklıyor!
Dünya

Paşinyan'ın korumaları silahları şemsiyenin içinde saklıyor!

Azerbaycan hezimetinin ardından Ermenistan'da halkı tarafından 'hain' ilan edilen Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin mezarını ziyaret ederken kalabalık arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi. Öte yandan dev koruma kadrosunun, elindeki şemsiyelerin içinde silahları sakladıkları iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:29:00 -

Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin anısına üç günlük resmi yas ilan etti. Başbakan Paşinyan, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığına giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bırakırken, Ermeni halkının yaşadıklarını "kabus" olarak nitelendirdi. Öte yandan Paşinyan'ın korumalarının, silahları şemsiyenin içinde gizlediği iddia edildi. Ermenistan lideri, bir ara kalabalığın arasında kaldı ve ezilme tehlikesi atlattı.

Ermenistan'da 3 günlük yas ilan edildi

Ermenistan'da Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden 40 gün sonra, çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askerler için üç günlük resmi yas ilan edildi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi cumartesi sabahı, savaşta ölen askerlerin defnedildiği, başkent Erivan yakınlarındaki Erablur Mezarlığına giderek buradaki mezarlara çiçek ve çelenk bıraktı.

"Ulusumuz bir kabus gördü"

Paşinyan, Ermenistan halkına seslendiği video mesajında, "Ulusumuzun tamamı bir kabus gördü ve görmeye devam ediyor. Bazen tüm hayallerimiz ve iyimserliğimiz yıkıma uğramış gibi geliyor" dedi.

Paşinyan'ın istifası isteniyor

Bu arada Ermenistan'da muhalefet, savaşı durduran ateşkes anlaşmasını imzaladığı için Paşinyan'ı "ihanet" ile suçlayarak derhal görevinden istifa etmesini talep ediyor.

"Silahlar şemsiyenin içinde" iddiası

Paşinyan karşıtı aktivistler ise, Ermeni liderin mezarlığa geldiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, etrafındaki korumaların silahlarını şemsiyelerin içine sakladığını iddia etti.

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