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Dünya Paşinyan'ın biletini kestiler
Dünya

Paşinyan'ın biletini kestiler

Ermenistan’da Karabağ yengilgisi nedeniyle zor günler yaşayan Başbakan vekili Nikol Paşinyan’a bir darbe de parlamentodan geldi. Paşinyan’ı geçici başbakanlık görevine seçmediler.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 01:53:00 -
Paşinyan'ın biletini kestiler

Ermenistan parlamentosu, bugün yapılan özel bir oturumda, erken parlamento seçimleri için istifa eden Başbakan vekili Nikol Paşinyan’ı ilk turda başbakan olarak seçmedi. İktidar partisinden "75 milletvekili çekimser, üçü de aleyhte" oy kullandı.

İkinci tura kaldı

Paşinyan’ın ilk turdaki başarısızlığının ardından parlamentonun fesih süreci de başlamış oldu. Ermenistan Anayasına göre erken seçimler fesihin ardından en erken 30 en geç 45 gün sonra yapılabiliyor. Bu mekanizma resmi olarak ancak başbakanın istifasından sonra başlatılabiliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Nisan'da istifa etmişti.

Öte yandan Paşinyan, bu süreçte de hükümet başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğini kaydetmiş ve erken parlamento seçimlerinin 20 Haziran'da yapılacağını da sözlerine eklemişti.

Paşinyan: Yanıtımız hazır

Paşinyan ilk tur hezimetinin ardından yaptığı konuşmada, bazı güçlerin ikinci turda farklı bir senaryo geliştirmek istedikleri yönünde spekülasyonlar olduğunu söyleyerek, "Anlaşmaları ihlal etme girişimleri varsa, hazır bir çözümümüz var. 'Benim Adımım' bu spekülasyonlara beni başbakan seçerek yanıt verir. Bu tür girişimlerde bulunulmayacağını umuyorum” dedi.

Parlamentodaki iki muhalefet grubu, başbakan adayı göstermeyeceklerine dair güvence vermişti.

İktidar koalisyonu aday göstermişti

Ermeni parlamentosunun iktidardaki 'Benim Adımım' koalisyonu, parlamentoyu feshetmek ve erken seçim sürecini başlatmak için Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday göstermişti. Koalisyonun parlamento grubu başkanı Lilit Makunts, "Erken seçim sadece bir durumda mümkündür; parlamento bir başbakanı iki kez seçmezse. Bu nedenle Nikol Paşinyan'ı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlığına aday gösteriyoruz" demişti.

"Hezimetin sorumlusu: Paşinyan"

Ülkesinde Dağlık Karabağ hezimetinin tek sorumlusu olarak gösterilen ve tüm ısrarlara rağmen koltuğunu terk etmeyen Nikol Paşinyan, Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile imzalanan 'teslimiyet' anlaşmasının ardından geniş çaplı protestoların hedefi olmuştu. Parlamento ve kamu binalarını basan protestocular milletvekili ve bakanları darp etmiş, parlamentonun feshi ve Paşinyan'ın istifasını talep etmişti.

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