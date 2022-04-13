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Gündem Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:00:00 -
Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

 

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye ile müzakerelerde tüm riskleri anladıklarını belirten Paşinyan, her şeye rağmen "Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inandığını" vurguladı.

Nikol Paşinyan, "Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir. Uluslararası ortaklarımız Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyor" ifadelerini kullandı.

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