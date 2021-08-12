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Dünya Paşinyan'dan dikkat çeken sözler: Yeniden başlatmaya hazırız
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken sözler: Yeniden başlatmaya hazırız

Karabağ'da kısa bir sürede Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alan Ermenistan zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor. Ülkede adeta istenmeyen adam ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 19:49:00 -
Paşinyan'dan dikkat çeken sözler: Yeniden başlatmaya hazırız

Karabağ'da yaptığı tacizlerden sonra 44 günde Azerbaycan birliklerinin ezici yenilgisine uğrayan Ermenistan, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Ağır Karabağ yenilgisinden sonra halkın sokaklara dökülerek istifasını istediği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, erken seçim kararının ardından da koltuğunu kimseye bırakmadı. Yeni görüşmeler için yeşil ışık yakan Paşinyan, Erivan'ın Bakü ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın en üst düzeyde görüşmelere katılmaya hazır olduğunu vurgulayan Paşinyan, somut teklifler beklediklerini de söyledi.

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