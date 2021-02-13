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Dünya Paşinyan'dan deprem açıklaması
Dünya

Paşinyan'dan deprem açıklaması

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonucu ciddi hasarın oluşmadığını ve 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 19:00:00 -
Paşinyan'dan deprem açıklaması

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Erivan'ın 8 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, 46 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonucu ciddi hasarın oluşmadığını ve 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

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