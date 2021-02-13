Paşinyan'dan deprem açıklaması
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonucu ciddi hasarın oluşmadığını ve 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Erivan'ın 8 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
Depremin, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edilen açıklamada, 46 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.
Diğer yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonucu ciddi hasarın oluşmadığını ve 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.