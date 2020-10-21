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Dünya Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini savunacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:43:00 - 2020-10-21 17:02:51

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullandı.

2 kez imzalanan ateşkesi ihlal ettiler

İki ülkenin dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldikten sonra ateşkes kararı alınsa da, Ermenistan ordusu ateşkesi defalarca ihlal etti ve sivilleri hedef aldı. Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Ermeni ordusu sahada, Başbakan Nikol Paşinyan ise diplomaside gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Diplomatik temas başlamıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ardından ise Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu. Putin'in iki ülke liderlerini aramasından sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zorab Mnatsakanyan'ı aradığı aktarılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, Dağlık Karabağ Bölgesi'nde daha önce anlaşmaya varılan ateşkesin uygulanması ve sürdürülebilir çözümler için koşulların oluşturulması hususlarında acil konular tartışıldı" denildi.

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Yorumlar

ORUÇ REİS

Karabağ olmadan Ermenistan olmaz diyorsanız. O zaman kendinizi yok sayabilirsiniz şimdiden. Orası sizin değil zaten.
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