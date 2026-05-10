Paşinyan 'Karabağ'ı kaybettik' diyen Ermeni köylülerle tartıştı: Zaten bizim değildi!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ziyaret ettiği bir Ermeni köyünde köylülerle tartıştı. Köylülerin Karabağ topraklarını kaybettikleri eleştirilerine "Orası zaten bizim değildi? Okul mu yaptık oraya? Fabrika mı kurduk? Orada mı yaşadık" şeklinde tepki gösterdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda yaptığı açıklamalarla ülkesinde yeniden gündem oldu.

Ermenistan’ın güneyindeki Sünik bölgesindeki Kornidzor köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Paşinyan, Karabağ işgalinin Ermenistan açısından "ölümcül bir hata" olduğunu söyledi.

1990'lardaki Karabağ savaşında elde edilen askeri başarının Ermenistan'a refah, özgürlük ve demokrasi getirmediğini söyleyen Paşinyan, "Toprak kaybettik" eleştirilerine ise "Kaybettiğimiz topraklardan bahsediyorlar. Orası zaten bizim değildi? Okul mu yaptık, kreş mi kurduk, fabrika mı açtık? Orada yaşadık mı, yerleşim kurduk mu? Karabağ bizim değildi" ifadelerini kullandı.

1994'teki ateşkese rağmen bölgenin uluslararası hukuk açısından statüsünün değişmediğini söyleyen Paşinyan, bölgenin uluslararası alanda zaten Azerbaycan toprağı olarak tanınmaya devam ettiğini de hatırlattı.

