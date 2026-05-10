Meteoroloji duyurdu: Türkiye'ye büyük fırtına geliyor, sağnak yağmur yurdu vuracak! AKOM açıkladı

Özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi istendi. Tahminlere göre yağışlı sistem hafta sonuna doğru batı bölgelerden çekilmeye başlayacak. Ancak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumu raporlarının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. AKOM’un değerlendirmesine göre, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağmur geçişleri görülebilecek. Bugün kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19, gece ise 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Raporda, nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği belirtildi. Rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığının 12 derece olduğu ifade edilirken, gün içerisinde metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşebileceği aktarıldı. Haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olması öngörülüyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 25 dereceyle salı günü ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 13 dereceyle cuma günü yaşanacağı tahmin edildi.