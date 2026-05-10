'Hedefe Kilitlendik Emir Bekliyoruz!'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

İran stratejik füze operasyonlarından sorumlu birimi Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, donanmanın İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere müdahaleye ABD'nin bölgedeki merkezleri ve düşman gemilerine ağır saldırıyla karşılık verileceği uyarısının ardından yazılı açıklama yaptı.

 

"HEDEFE KİLİTLENDİK EMİR BEKLİYORUZ"

Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçları, bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırgan düşmanın gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilerine müdahale ve saldırılarına karşı "Uyarı" notuyla yazılı açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, İran'ın petrol tankerleri ve ticari gemilerine herhangi bir müdahale halinde, bölgedeki ABD merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılar düzenleneceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

