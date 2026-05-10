Önce inkâr etti şimdi ‘öderiz’ diyor: CHP’de Mercedes krizi büyüyor!

Harcamayı önce reddeden ancak daha sonra sürecin detaylarını itiraf eden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, bu açıklamalarının ardından CHP’den ihraç edildi. Yalım’ın, belediye kaynaklarının parti genel başkanının şahsi kullanımındaki aracın VIP dönüşümü için harcandığını kabul etmesi, "kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Özgür Özel’den "çark" sinyali: "Yanlış yorumlanıyor"

Daha önce söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında söylem değiştirdi. Aracın dönüşüm masraflarının belediye kaynaklarıyla yapıldığı iddiasına ilişkin yeni bir savunma geliştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Süreç yanlış yorumlanıyor. Aracın faturası ve temel aksesuar masrafları parti tarafından karşılandı. Bazı eklemeler yapılmış olabilir ancak burada şahsi bir kazanç söz konusu değildir."

"Zarar varsa öderiz" savunması

Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine geri adım atan Özel, olası bir kamu zararı tespit edilmesi durumunda bu bedelin karşılanacağını belirtti. "Zararın gerekirse ödeneceğini" ifade eden Özel’in bu çıkışı, siyasi rakipleri tarafından "itirafın tescili" olarak yorumlandı.

Skandalın rakamsal boyutu dudak uçuklattı

Haberin merkezindeki 170 bin Euro + KDV'lik harcama, güncel kurla milyonlarca liralık bir meblağa tekabül ediyor. Bir yerel yönetimin bütçesinin, genel merkez bünyesindeki bir makam aracına aktarılması "etik ve hukuki" tartışmaların odağına yerleşirken, adli makamların konuyla ilgili bir inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

