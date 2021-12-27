Paşinyan: Karabağ, Ermenistan olmaz

Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu belirten Paşinyan bu defa da savaşta kaybettikleri Karabağ’ın zaten kendilerine ait olmadığını söyledi. Paşinyan, “BM Güvenlik Konseyi, 1993’te Karabağ’ı Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olarak tanıdı, AGİT Minsk Grubu da bölgenin statüsü meselesiyle ilgilenmedi. Karabağ’da yaşayan Azerbaycanlıların hakları konusunun tartışılmadığını ve tartışılamayacağını da kaydetti. Bunu kamuoyu önünde defalarca dile getirdim. Karabağ Ermenistan’ın bir parçasıdır tezini asla kabul etmedim. Ermeni devletinin başı olarak suçlanacak bir şey varsa, o da Azerbaycan topraklarını neden barışçıl bir şekilde teslim etmediğimdir. Bunu anlamam için birinin başka çıkış yolumun olmadığını söylemesi gerekirdi” diyerek savaş sırasında gerçeği kabul ettiğini söyledi.