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Dünya Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı
Dünya

Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:16:00 -
Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin, Port-Olry'nin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında, 91 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için tsunami uyarısı yaptı.

USGS, daha önce 7,1 olarak duyurduğu sarsıntının şiddetini 6,8 olarak düzeltti.

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