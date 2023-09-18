Pasifik GYO, ‘Next Level’ markasıyla Bosphorus Cup'a sponsor oldu

Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur, dünyanın en büyüleyici yelken yarışı Bosphorus Cup 2023’e sponsor olarak destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Nusret Dur, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bosphorus Cup’ın heyecanlı bir görsel şov sunacağından hiç şüphemiz yok. Mimarlara, edebiyatçılara, şairlere, ressamlara ilham kaynağı olan Boğaz’ın, tüm güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serecek bu eşsiz organizasyon, bizim için İstanbul’daki en ‘Next Level’ organizasyonlardan biri” diye konuştu.

Pasifik GYO olarak bir sanatçı titizliğiyle ortaya çıkardıkları eserlerin, sadece bugünün değil yarının mimarisinde de fark yaratacağına inandıklarını, lokasyon ve mimari detaylar için titizlikle çalıştıklarını anlatan Dur, şunları söyledi:

“Bu nedenle uzun yıllar İstanbul’a ve Next Level’a yakışır bir arsa bulabilmek için araştırma yaptık. 2021 yılında biri İstanbul’un kalbi Levent, ikisi Kemerburgaz’da olmak üzere ‘Next Level’a yakışan çok özel arsaları portföyümüze kattık. Çok yakında bu projelerimizi sizlere tüm detaylarıyla anlatacağımız için çok heyecanlıyız. Ankara’dan sonra İstanbul’u ‘Next Level’a taşımaya hazırlandığımız bugünlerde markamızla Bosphorus Cup’a sponsor olarak destek vermek bizim için çok anlamlı.”

Bosphorus Cup'ı düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, “Bosphorus Cup markasına ilk günden beri hep inandım ve İstanbul’da yelken yapmanın çok çok özel bir tecrübe olduğunu biliyorum. Burada yapılacak bir etkinlik ile İstanbul’un eşsiz kültürünü tüm dünyaya daha iyi tanıtmamız gerektiğine inandım. Bosphorus Cup ekosisteminin 21 yılda İstanbul'a kattığı değer yaklaşık 75 milyon dolar. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz” dedi.

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Bosphorus Cup, 21-24 Eylül tarihlerinde 'Celebrate Istanbul' temasıyla 22'nci kez gerçekleştirilecek.