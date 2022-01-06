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Dünya Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor! O ülkede deprem
Dünya

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor! O ülkede deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:12:00 -
Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor! O ülkede deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da 6,1 şiddetinde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Corinto bölgesinin yaklaşık 56 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

Başkent Managua’da da hissedilen depremde, vatandaşların sokağa döküldüğü, havaalanındaki yolcuların terminalden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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