Pasaport harçları ne kadar?

Her yıl harçlarda yaşanan artışlarla beraber pasaport fiyatlarında da değişiklikler devam ediyor. 2021 yılından itibaren geçerli olacak güncel fiyatlar açıklandı. İşte 6 aylık ve diğer süreler için güncel rakamlar hakkında bilgiler

2020 pasaport fiyatları ne kadar?

Pasaport harçlaındaki artış yüzde 9.11 olacak. Dolayısıyla 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770 liraya, 4 yıl ve üzeri harç ise 995 liradan 1085 liraya artışı olacak.

Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya çıkacak.

2021 yılından itibaren en az 6 aylık olarak alınabilen pasaport 227,20 lira olacak. Bu ücret 2020 yılında 208,30 liraydı.