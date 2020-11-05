Pasaport harçları ne kadar?
2021 harç zamları ile ilgili detaylar açıklandı. Pasaporta sahip olmak için ödenen harçlar pasaportun süresine göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2021 pasaport harçları ne kadar, 66 aylık ve 1 yıllık pasaport kaç TL oldu?
Her yıl harçlarda yaşanan artışlarla beraber pasaport fiyatlarında da değişiklikler devam ediyor. 2021 yılından itibaren geçerli olacak güncel fiyatlar açıklandı. İşte 6 aylık ve diğer süreler için güncel rakamlar hakkında bilgiler
2020 pasaport fiyatları ne kadar?
Pasaport harçlaındaki artış yüzde 9.11 olacak. Dolayısıyla 6 aylık pasaport harcı 208.3 liradan 227.2 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 304.5 liradan 332 liraya, 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya, 3 yıllık harç 706 liradan 770 liraya, 4 yıl ve üzeri harç ise 995 liradan 1085 liraya artışı olacak.
Defter bedeli de 160 liradan 174.5 liraya çıkacak.
2021 yılından itibaren en az 6 aylık olarak alınabilen pasaport 227,20 lira olacak. Bu ücret 2020 yılında 208,30 liraydı.