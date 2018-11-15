Paşa torunları, Trabzon'daki tarihi kaleyi istiyor

Trabzon tarihinde önemli bir yeri olan limana hakim bir noktadaki Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazi, davalık oldu. Güzelhisar Kalesi arazisinin 1737-1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğunu öne süren torunları, Ganita mevkiinde askeriyenin kullanımındaki bölgenin varislerinin kendileri olduğunu öne sürdü. Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun üyesi oldukları Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verilmesi için Trabzon 3üncü Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Dernek üyesi Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, arazinin kendilerine devredilmesi ile elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak aktarılacağını duyurdu.

'Kale bizim ailemizindir'

Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu, 1938 yılında dedelerinin Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesinde,Üçüncüoğlu Ömer Paşa'nın varisi olduklarına dair dava açtıklarını hatırlattı. Davada, Güzelhisar Kalesi'nin tapusunun Üçüncüoğulları sülalesine ait olduğunun tescillendiğini öne süren Üçüncüoğlu, "1737 yılında Trabzon Valiliğine atanan Üçüncüzade Ömer Paşa, Osmanlı-Rus savaşının sona ermesiyle bölgeye yatırımlar yapmıştır, kaleler inşa ettirmiştir. O zamanlar Fakir Fukara Eğitim adında bir vakıf kurdu. 1936 yılına kadar bu vakıf varlığını devam ettirdi. 1936 yılından sonra vakfa sahip çıkılmaması nedeniyle, Malatyalılar Derneğini kayyum olarak buraya atadılar. 1938 yılında dedelerimiz Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesinde Ömer Paşa'nın varisi olduklarına dair dava açtı. Güzelhisar Kalesinin Üçüncüoğullarına ait olduğunu tescil ettirildi, Yargıtay tarafından onandı. Askeriye stratejik bir bölge olması nedeniyle bu kaleyi kiralık olarak Üçüncüoğullarından istedi ve anlaşma yapılarak verildi. 1960'a kadar bu kale askeriyenin elinde kaldı. 1960 yılındaki darbe ile birlikte askeriye bu kaleyi tamamen aldı" dedi.

'Davayı kazanacağız'

Araziye maddi açıdan bakmadıklarını, elde edilecek gelirlerle öğrencilere burs desteği sağlanacaklarını ifade eden Güngör Üçüncüoğlu, "Güzelhisar Kalesinin Üçüncüoğullarına ait olduğu kesin ama biz varisleri olduğumuza dair dava açtık ve inşallah davayı kazanacağız. Üçüncüoğullarının sadece bir kalesi yok, Trabzon İskender Mahallesinde çeşmemiz var, Torulda bir kale var, Görelede Elegü Kalesi var, Sivasta bir Üçüncüoğlu Köprüsü var, Konyada bir cami vardı. Yani bizim elimizde tescil edilmiş ve edilmemiş gayrimenkullerimiz var. Biz bu araziye maddi açıdan bakmıyoruz. Manevi açıyı önemsiyoruz. Amacımız, buradaki gelirle dernek aracılığıyla öğrencilere destek olmak. En büyük arzumuzdan biri, yıkılmaya yüz tutmuş kaleleri restore etmektir. Türk kültürüne kazandırabilmek için de bu mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

Güzelhisar Kalesi

Trabzon tarihinde önemli bir yeri olan 13'üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde limana hâkim bir noktada yapılmış bir kaledir. Kaynaklarda Leonkastron ya da Leo Castro olarak da geçmektedir. Günümüze kadar ayakta kalan bölümleri batı yönünde, kuzey-güney doğrultusundadır. Tünel üzerinde kalan bölümde surlar ve içerisindeki mekanlar görülebilmektedir. 1740 yıllarda Üçüncüoğlu Ömer Paşa tarafından içerisine saray inşa edilmiştir. Ancak bu saraydan hiçbir kalıntı günümüzde kalmamıştır. Kalenin taş duvarları 14'üncü yüzyıl kale mimarisi işçiliğini yansıtmaktadır. Kalenin alt kısımları 1316 öncesi, üst kısımlar ise 1349 sonrası olarak tanımlanıyor. Günümüzde askeriyenin mülkiyetinde olan kale, sosyal tesis olarak kullanılmaktadır.