Paşa ölümle tehdit ediliyor! Yunanistan’ı, FETÖ ve PKK’yı çıldırtan Paşa’dan gelen ölüm tehditlerine cevap: Türkiye ve bize tehditleriniz sökmez!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Müstafi Tümamiral ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, kendisine yönelik yapılan ölüm tehditlerine ilişkin yenakit.com.tr’ye konuştu.

FETÖ/PKK işbirliği ile hedef gösteriliyor ve ölüm tehditleri yağdırılıyor

“Biz ne iktidar ne de muhalefet yanlısıyız,Türkiye taraftarıyız.” diyen Cihat Yaycı, Türkiye’nin menfaatlerinden yana bir tavır ortaya koyduğumuz için, sadece gerçekleri kamuoyuyla paylaştığımız için hem FETÖ ve hem de PKK tarafından hedef gösteriliyoruz. Sadece hedef gösterilmekle kalınmıyor açık açık ölüm tehditlerinde bulunuyorlar.” şeklinde konuştu.

“Alçaklardan gelen tehditlere boyun eğmedik, eğmeyeceğiz”





Hem görevdeyken ve hemde sonrasıda sürekli FETÖ merkezli unsurlardan tehditlerin muhatabı olan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Biz, Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu hainlerin ne olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Bu alçaklardan gelen tehditlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.”





“Fon kaygısı ve beklenti olmadan devam edeceğiz”

“Biz Türk Denizcilik ve Global Strateji Merkezi (TÜRK DEGS) olarak amacımız kesinlikle siyaset değil, ne iktidar yandaşıyız ne de muhalifiz.” diyen Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Biz bağımsız değerlendirme yapan bir düşünce grubuyuz. Bizim önceliğimiz Türkiye’nin hak, menfaat ve güvenliğidir. Böyle olunca da değerlendirmelerimiz bazen iktidarı bazen de muhalefeti rahatsız ya da memnun edebilir. Biz Türkiye için doğru bildiğimizi ve düşündüğümüzü hiçbir siyasi, maddi fon kaygısı ve yönlendirmesi olmadan söylüyor ve söylemeye devam edeceğiz.”

“Bu yangınlar sadece küresel ısınma ile açıklanamaz”

Türkiye’deki yangınlara ilişkin gerçekleri ifade ettiği için Türkiye düşmanlarının çok ciddi manada rahatsız olduğunu hatırlatan Cihat Yaycı, “Son yangın olayına gelince, özü şu biz bu yangınların rastlantıdan ziyade kasıtla çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz.

Zira yangınların çıktığı bölgeler, yerleşim merkezi yakınlıkları, nüfus dağılımı, terör örgütünün beyanları ve sicili bize bunu gösteriyor.

İklim şartlarının sadece turizm beldelerinde ve Türkmen obalarında yangına sebep olması da zaten hayatın olağan akışına aykırı. Bu yangınlar sadece küresel ısınma ile açıklanamaz.” dedi.

“Devlet yangınlardan gerekli dersleri çıkarmalıdır”

Terör örgütü PKK’nın çok ciddi manada köşeye sıkıştığını ve bu nedenle yangınlarla Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığını hatırlatan Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Haritaya bakınca, oluş şekli ve zamanlamalarına bakınca çevre terör ihtimalinin çok çok daha yüksek olduğunu düşündürmektedir. Silahlı mücadelede yenik düşen örgütün açıkça bu yolu deniyor olması en muhtemel olan seçenek olarak durmaktadır. Maalesef dünyanın en güçlü devletleri gibi ve biz de bu çevre terörüne karşı tedbir almak konusunda çok zayıfız. Zaten tam tedbir almak da mümkün değil, gerçekçi konuşalım. Elbette bu yangınlardan devlet de gerekli dersleri çıkarmış, çıkarmakta ve çıkarmalıdır.”

Yunanistan ve terör örgütünün sicili delil niteliğinde!

Terör örgütü PKK ve destekçisi Yunanistan’ın sicilinin yangınlar konusunda ‘delil’ olduğuna dikkat çeken Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yunan Milletvekili Boduvas ise şu itirafları yapmıştır;

‘PKK, Türkiye'nin Akdeniz politikalarını durduran Yunanistan'ın elindeki bir baskı aracıdır. PKK ile mücadele eden Türk Ordusu Ege'de Yunanistan'a karşı hazırladığı güçlerini Doğu'ya sevk etmektedir..’ Yunanistan’ın açıkça desteklediği ve hala kamplarının bulunduğu bu terörist örgütün elebaşlarından Şemdin Sakık ne demişti;

‘Silahımız tükenir, sayımız azalırsa Bodrum'a gider yatlarını yakarız, Antalya'ya iner seralarını yakarız, İstanbul'a çıkar arabalarını yakarız, İzmir'e ulaşır ormanlarını yakarız’ Terör örgütününün ‘ATEŞİN ÇOCUKLARI’ yapılanması da ortadadır.”

“PKK ve FETÖ’nün yapmayacağı kötülük yoktur”

Cihat Yaycı, “Hain FETÖ; yangın olaylarında Yunanistan ve PKK’nın parmağının olması ihtimalini gündeme getirmemizden müthiş rahatsız oldu. FETÖ’nün elebaşları ve PKK yandaşları şahsımı sosyal medya dahil çeşitli kanallardan yoğun şekilde ölüm dahil tehdit etmeye başladılar. Bunları örneklerini sosyal medyadan da görmek de mümkündür. PKK ‘nın ve FETÖ ‘nüm ve de benzeri terör örgütlerinin yapamayacağı kötülük yok. Etik hiçbir sınırları yoktur.

Bu yangınlarda delil bulmanın çok zor olacağını, çünkü bir kibrit ya da kağıt parçası ile her yerin tutuşturulabileceği bir ortam var. Üstelik hemen hiçbir yerde kamera, gözetleme vs sistemi de yok. O yüzden bir delil bulmanın pek kolay kolay mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Ama terör örgütü yangınlar konusunda çevre terörü uygulama hususunda çok net açıklamalarda bulunduğu ve bunu uyguladığı da malum. Terör gerçeğini bir kenara bırakmak kafamızı kuma gömmek olur. Terör gerçeğinin üstünü örterek bu coğrafyada hayatın olağan akışına aykırı bir takım hususları öne çıkartmak da bilimin istismarı olur. Bu denge çok önemli bence.” dedi.

“Halkımızın uyanık olması gereklidir”

Türkiye’deki yangınlar üzerinden Avrupa ve dünyadaki çeşitli yangın haritaları gösterilerek ‘terör ihtimali’nin üstünün örtülmek ve devlet ‘aciz’ olarak gösterilmek istendiğini söyleyen Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Öncelikle Avrupa ve dünyadan yayımlanan yangın haritalarında renkler yangın şiddetini göstermiyor. O yüzden bu haritalarla algı operasyonu yapılmak isteniliyor. Bakın diğer ülkelerde de yangınlar var ama Türkiye gibi müdahalede eksiklikleri yok dezenformasyonu yapılıyor. Halkımızın uyanık olması gereklidir.”

“Hangi iç ve dış düşmanlar kârlı çıkacak bakmak lazım”

“Yangınların turizm ve tarım bölgelerinde çıkması normal midir?” şeklindeki bir soruya da cevap veren Cihat Yaycı, “Herkes Türkiye'nin zor ekonomik durumu hakkında haberdar. Türkiye için umut turizm ve tarım sektörüydü. Mantıklı olarak terör örgütleri ve hasımlarımız da bunun farkına vardılar... Turizm gelirleri ekonomimizin toparlanması için büyük bir katkı sunacaktı.



Terör örgütlerinin yanı sıra, bu işten hangi iç ve dış düşmanlar kârlı çıkacak bakmak lazım.” şeklinde konuştu.

“Toplumu iç karışıklığa sevk etmek istiyorlar”

Önemli bir konuya dikkat çekerek uyarıda bulunan Cihat Yaycı, şunlara dikkat çekti:

“Yangın sonrası bölgeye takviye edilen güvenlik güçleri ve bunlardan oluşan güç boşluğu noktalara/bölgelere terör saldırıları yapılması mümkündür. Çok boyutlu okumak gerekiyor. Ekonominin toparlanması demek terörle daha etkili mücadele demek ve haklarımızı her alanda daha kuvvetli savunmak demektir.. Şu anda yapmak istedikleri şey bir yandan Türkiye'nin büyük ihtiyacı olan turizm gelirlerini yok etmek, diğer yandan toplumu iç karışıklığa, devlet otoritesine güvensizliğe sevk etmek. PKK ve FETÖ tarafından yapılan "ayaklanma çağrısı" da bunun göstergelerinden bir tanesi.. Ekonomik sorunlarla toplumsal sorunları istiyorlar.”





“TÜRK-KÜRT meselesi alevlendirmek hevesinde olduğu aşikardır”

Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti devleti bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizindir. ‘Irkçılıkla’ suçlanıyoruz...Bu suçlamalar klasik psikolojik baskı yöntemi. Bunlardan yılmıyoruz. Bizim

düşman unsurların Türkiye'de iç karışıklık/olası bir iç savaş çıkarmak maksadıyla bir TÜRK-KÜRT meselesi alevlendirmek hevesinde olduğu aşikardır. Kimi siyasi oluşumların grup sohbetlerinde örgütlenmeler içerisinde oldukları ifade edilmektedir. Bu vatanın topraklarında yaşayan ve hangi ırka mensup olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsuru olan tüm vatandaşlarımızı hainlere aldanmadan hep birlikte Türk Milleti olmaya ve her zaman olduğu gibi yine bu planlarını da boşa çıkarmaya davet ediyoruz. ATATÜRK’ün dediği gibi ‘Türkiye Cumhuriyetini kuran halka Türk Milleti denir’. Yani Türk Milleti tanımı ırk farkı asla gözetmez ve ırka dayanmaz.”





