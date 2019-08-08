Partizan-Yeni Malatyaspor maçından notlar - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Olimpija Ljubljana karşılaşmasının ilk 11'ine göre 1 değişiklik yaptı- Tunuslu Chaalali, ilk kez bir resmi maçta Yeni Malatyaspor forması giydi



BELGRAD (AA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sırbistan'ın Partizan takımıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, bir önceki turdaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasının ilk 11'ine göre 1 değişikliğe gitti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan maça Yeni Malatyaspor Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana ve Jahovic 11'i ile başladı. Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde ise Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Hadebe, Donald ve Guilherme yer aldı. Sergen Yalçın, 2. eleme turu rövanş maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla oynadıkları karşılaşmaya göre 1 değişiklik yaptı. Olimpija Ljubljana ile oynanan son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Murat Yıldırım'ı yedeğe çeken Yalçın, yerine Chaalali'yi oynattı. Bu arada, Tunuslu Chaalali de ilk kez bir resmi maçta Yeni Malatyaspor'un formasını giydi.



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