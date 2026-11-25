Dursun Özbek, futbolcuların yüzünü güldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanan futbolcularına soyunma odasında büyük sürpriz yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında sahasında İngiltere ekibi Aston Villa’yı 1-0 yenen Galatasaray’da, kritik galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek’ten futbolculara prim müjdesi geldi.
PRİM 1 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ
Maçın bitimiyle birlikte soyunma odasına inerek futbolcularla bir araya gelen Dursun Özbek, galibiyet için daha önce 700 bin Euro olarak açıklanan primi 1 milyon Euro'ya çıkardığını duyurdu. Özbek’in bu kararı sarı-kırmızılı takımda büyük sevince neden oldu.
Söz konusu 1 milyon Euro'luk galibiyet priminin yarısının cuma günü futbolcuların hesaplarına yatırılacağı dile getirildi.
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