Partisinin rezilliklerine sağır CHP'liden AK Parti'de 'taciz' iddiası: 'Kendilerindeki şerefsizliği ifade ediyor'

Mamak Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, belediye meclisi toplantısında gündem dışı söz aldı. Kendi partisi CHP'de art arda patlak veren taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin bugüne dek hiçbir açıklamada bulunmayan Tokmak, Mamak Belediyesi'nde AK Parti Meclis üyesi bir kadının tacize uğradığını öne sürdü. CHP'li Tokmak, tacize uğradığını iddia ettiği kadının ismini vermedi. Yeniakit.com.tr, Mamak Belediyesi kaynakları ile iletişime geçerek tacize uğradığı öne sürülen AK Parti'li meclis üyesi ile görüşmek istedi. Ancak belediye kaynakları kendilerine böyle bir şikayet ulaşmadığını ve CHP'li Tokmak'ın da isim kullanmadığı için kimden bahsettiğini bilmediklerini aktardı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den çok sert ifadeler

CHP'li meclis üyesinin taciz iddiasına twitter hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iddiaları kesin bir dille reddederek, "CHP seviyesiz bir şekilde çamur siyaseti yapmaya devam ediyor." dedi. Açıklamasının ilerleyen bölümünde sert ifadeler kullanan Başkan Köse, "Bu iftiraları atanlar aslında sadece kendilerindeki şerefsizliği, ahlaksızlığı ve namussuzluğu ifade etmiş oluyorlar." diye konuştu. Murat Köse, hukuki yollara başvuracaklarını da söyledi.

CHP'li üye 'utanç duyuyorum' dedi

CHP Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, meclis görüşmesinde isimsiz, belgesiz bir taciz iddiasını anlatırken, "Şu an bu mecliste söyleceklerimden insan olarak utanç duyuyorum. Çünkü kadınlarımıza yönelik taciz ve şiddet olaylarından bir tanesi de maalesef bu mecliste görev yapan AKP'li bir kadın arkadaşımızın başına gelmiştir." dedi.

'Partimin (CHP) ilkeleri gereği bu olayın peşini bırakamam'

"Sizin için kadın, 'Vitrin süsü müdür?" diye sorarak aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da gönderme de bulunan CHP'li Tokmak, tacizci CHP'nin olmazsa olmaz ilkelerini ön plana çıkartarak şöyle konuştu: "Şahsım ve partim için bu iğrenç tacize uğrayan kadın arkadaşımızın siyasi kimliği zerre kadar önemli değildir. Tacize, şiddete uğrayan her kadın bizim için aynıdır."

İsmini açıklamam uygun olmaz

Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı Ferat Tokmak, tacize uğradığını iddia ettiği AK Parti'li meclis üyesinin ismini açıklamasının uygun olmayacağını söyledi. 'CHP'deki taciz ve tecavüzleri' sorduğumuz Tokmak, teşekkür ederek görüşmeyi sonlandırdı.

Saygı Öztürk köşesine taşıdı

Ferat Tokmak'ın iddialarını Sözcü yazarı Saygı Öztürk köşesine taşıdı. Öztürk, kesinleşmemiş 'taciz' iddiasını kaleme aldığı yazısında 'AKP'li kadın meclis üyesine taciz' başlığını kullandı. Saygı Öztürk, Menzil Köyü'nü, tarikatı tanımak için ziyaret ettikten sonra röportaj kaydının dışında uydurma bilgilerle 'Menzil'in iki yüzü' kitabını kaleme alarak tıynetini ortaya koymuştu.

CHP'ye sağır medya birbiri ile yarıştı

Öztürk'ün yazısını kaynak gösteren muhalif medya da yalan haberi servis etmek için birbiri ile yarıştı.