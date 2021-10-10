Partisi sadece bir teneke tabeladan ibaret! Eski Türkiye artığı Tantan’dan AK Parti’ye alçak suçlama

yeniakit.com.tr

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, İYİ Parti’nin gazetesi Yeniçağ’a konuştu. AK Parti iktidarı hakkında muhaliflerin yıllardır süregelen yalanlarını sıralayan Tantan, iktidar partisini küçük düşürmeye çalışırken kendisi rezil duruma düştü.

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşan ve AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana her seçimde oy oranını artırdığını ve halen tüm anketlerde birinci olduğunu görmezden gelen Tantan, iktidarın tükendiğini ve devletin gücünü kullanarak ayakta kalmaya çalıştığını ileri sürdü. Ayrıca Tantan, AK Parti’nin yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı bir yapıya dönüştüğünü ileri sürerek akla ziyan ifadeler kullandı.

Tantan şunları söyledi:

“Bugün, tükenmiş bir iktidar var ve iktidar bunun farkında fakat devletin gücünü kullanarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu süreçte hukuka aykırı davrananlar işledikleri suçlardan yargılanacaklarını asla unutmasın.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, kaybediyor, kaybetmeye devam ediyor. Bunun için yabancı istihbarat teşkilatları ve ülkeler tarafından taşeron olarak kullanılan bir yapıya dönüşmüş vaziyette.”

AK Parti tüm anketlerde birinci

Tantan’ın tükendiğini iddia ettiği AK Parti, bugün muhaliflerin dahi yaptığı anketlerde birinci parti olarak göze çarpıyor. Parti içindeki koltuk sevdalıların ayrılarak farklı partiler kurmasına rağmen AK Parti’nin oy oranı, en yakın rakibi CHP’den en az yüzde 15 daha fazla görülüyor.

Oda TV’ye destek vermişti

Sadettin Tantan, devlet sırlarını ifşa eden ve yabancı istihbaratçıların ekmeğine yağ süren tetikçi Oda TV’ye destek vermişti. MİT mensuplarının gizli bilgilerini açıklayan ve skandal haberin ardından yayınlarının durdurulmasına karar verilen ancak yayınlarına devam eden Oda TV’ye, konuşan Tantan, hükümeti lekelemek için alışılagelen herzeleri sıralamıştı.