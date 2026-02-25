  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Partililer birbirilerine girdi! CHP’li Beşiktaş belediyesinde makaslı kavga
Gündem

Partililer birbirilerine girdi! CHP’li Beşiktaş belediyesinde makaslı kavga

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Partililer birbirilerine girdi! CHP’li Beşiktaş belediyesinde makaslı kavga

Liyakat değil akraba kayırıcılığıyla anılan CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. Beşiktaş Belediyesinde yaşanan skandal olayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in kuzeni olduğu ortaya çıkan Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Belediye Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ın odasını bastı. Gözü dönmüş meclis üyesinin, Mangal'ın önce gözüne yumruk attığı, ardından masadaki makası kaparak vahşice saldırmaya yeltendiği öğrenildi.

CHP'li belediye koridorlarında yankılanan kavga sesleri, CHP içerisindeki rant ve koltuk savaşının hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Partililerin birbirine girdiği olayda, genel merkez tarafından korunduğu iddia edilen Fahrettin Çırak'ın pervasız tavırları belediye çalışanlarında büyük korkuya neden oldu.

 

Liyakatsiz atamalar ve "kuzen" torpilleriyle yönetilen CHP'li belediyelerde, hizmet yerine şiddet ve kaosun hakim olması vatandaşın da tepkisini çekti. Görevi halka hizmet olması gerekenlerin makasla birbirine saldırdığı bu skandal, CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışındaki çürümeyi tescilleyen son halka oldu. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olay sonrası belediyedeki gergin bekleyiş sürüyor.

