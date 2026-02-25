Partililer birbirilerine girdi! CHP’li Beşiktaş belediyesinde makaslı kavga

CHP'li belediye koridorlarında yankılanan kavga sesleri, CHP içerisindeki rant ve koltuk savaşının hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Partililerin birbirine girdiği olayda, genel merkez tarafından korunduğu iddia edilen Fahrettin Çırak'ın pervasız tavırları belediye çalışanlarında büyük korkuya neden oldu.

Liyakatsiz atamalar ve "kuzen" torpilleriyle yönetilen CHP'li belediyelerde, hizmet yerine şiddet ve kaosun hakim olması vatandaşın da tepkisini çekti. Görevi halka hizmet olması gerekenlerin makasla birbirine saldırdığı bu skandal, CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışındaki çürümeyi tescilleyen son halka oldu. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olay sonrası belediyedeki gergin bekleyiş sürüyor.