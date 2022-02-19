Partili kadına küfreden CHP'li başkanın savunması: O küfür değil tekerleme!

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CHP Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgil Aykan, İlçe Başkanı Hasan Namver hakkında, kendisine küfrettiği gerekçesi ile Salihli Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

CHP'li Namver hakkında verilen şikayet dilekçesine göre, 23 Aralık 2021 günü, kadın kolları üyesi Figen Özkan ile birlikte üye kayıt çalışması yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgil Aykan, çalışmayı bitirip eve dönmeye hazırlanırken, saat 16.16’da İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver tarafından telefon ile arandı. Aykan’ın iddiasına göre Namver, "Beni iyi dinle, bir daha aramayacağım. Çalışmaya gidip geldiğiniz yere edebiniz ile gidip gelin, gittiğiniz yerde beni kötülüyormuşsunuz." dedi. Namver, araya girip konuşmak isteyen Aykan'a, "Hayır konuşamazsın" diye karşılık verdi. Namver, görüşmenin devamında, "S….me al ta...ma alma" diyerek Nurgil Aykan’a küfretti.

Küfür değil tekerleme savunması!

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, CHP Manisa İl Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi. Partiden ihracından sonra Gazete Duvar'a konuşan Namver, ettiği küfrü "tekerleme" diye savundu.

CHP'li başkan, kendisini savunduğu açıklamasında şunları söyledi:

Ben ona küçültücü hakaret veya küfretmedim. Ben ona bir tekerleme yaptım. Halk arasında bildiğimiz tekerleme yaptım. Beni dikkate almadığını, ciddiye almadığını söyledim. Ben yıllardır siyaset yapıyorum. Kaldı ki ben bir kadına küfredeceğim ve bu kadının eşi de buna sessiz kalacak. Bana bir tepki gösterir insan. Benim eşime böyle bir şey yapsalar gider yakasına yapışırım 'sen nasıl bu lafı söylersin?' diye. Böyle bir dünya var mı?

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Namver