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Siyaset

Partilerin bayramlaşma programları belli oldu! AK Parti 3, MHP 4 parti ile görüşmeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans yönetemiyle yapılacak. AK Parti ise HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmazken, MHP; HDP, İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:52:00 -
Partilerin bayramlaşma programları belli oldu! AK Parti 3, MHP 4 parti ile görüşmeyecek

Partiler her zaman olduğu gibi bayramlaşma programları için heyetler oluşturdu. Bu heyetler belirlenen saatlerde video konferans için bilgisayar başında olacak.

AK Parti’nin programı

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti ile video konferans görüşmesi yapılacak. CHP'nin ardından sırasıyla MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İyi Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.

AK Parti; HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak.

Video konferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

MHP’nin programı

MHP Genel Merkezi'nin programına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında 3 kişilik heyet sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleriyle video konferans ile bayramlaşacak. Görüşmeler 15'er dakika olacak.

MHP'nin programına göre HDP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşma olmayacak.

CHP’nin programı

AK Parti: 09.30-09.45
DSP: 10.00-10.15
Vatan Partisi: 10.20-10.35
HDP: 10.40-10.55
İYİ Parti: 11.00-11.15
Demokrat Parti: 11.15-12.25
BBP: 11.35-11.50
DEVA Partisi: 12.10-12.25
Saadet Partisi: 12.30-12.45
ANAP: 12.50-13.00
MHP: 13.10-13.20
Gelecek Partisi: 13.30-13.45

Programda CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ile Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak yer alacak.

Saadet Partisi’nin programı

Deva Partisi: 09:30 - 09:45
BBP: 09:45 - 10:00
İyi Parti: 10:00 - 10:15
Gelecek Partisi / 10:15 - 10:30
AK Parti: 10:45 - 11:00
Vatan Partisi: 11:00 - 11:15
MHP: 11:15 - 11:30
HDP: 11:30 - 11:45
HÜDAPAR: 12:10 - 12:25
CHP: 12:30 - 12:45
DP: 13:30 – 13:45
DSP: 14:15 – 14:30

Saadet Partisi heyetinde de; Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağdağ ve Fatih Aydın olacak.

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