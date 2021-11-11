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Siyaset Partiler farklı, yalan ortak: AKP’den görüştüklerim var, yakında konuşacaklar
Siyaset

Partiler farklı, yalan ortak: AKP’den görüştüklerim var, yakında konuşacaklar

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, geçtiğimiz Temmuz ayındaki bir canlı yayında, "AK Parti'den yakın zamanda ciddi kopmalar olacak" sözlerine karşın, kamuoyu Gelecek Partisi'ndeki toplu istifalara şahit oldu. Özdağ'dan sonra bugün de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti içinde kopma olduğu yalanını öne sürerek, "AKP’den görüştüklerim var, yakında konuşacaklar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 23:55:00 - 2021-11-12 00:45:55

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisi ülkücü çizgiden gelen bir siyasetçi olmasına rağmen, geçtiğimiz Temmuz ayında Halk TV canlı yayınına katılmıştı. Özdağ, kendisine yöneltilen, "AK Parti'den kaç vekil kopabilir?" sorusuna, "Böyle bir ortamda gizli çözülmeler var. AK Parti yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak, AK Parti'den partimize katılımlar göreceksiniz. MHP'den de katılımlar olacak." diye cevap vermişti.

Geçen hafta da aynı yalanı Manisa'da sürdürdü!

Selçuk Özdağ, geçtiğimiz hafta Manisa'da düzenlediği basın toplantısında da, aylar önce öne sürdüğü iddianın bir benzerini daha gündeme getirdi:

"AKP miadını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orada göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin.

Gelecek Partisi çok büyüyecektir. Doğuda AKP'den kaçan seçmen bir arayış içerisindedir. HDP'ye gitmeyeceklerdir. Onlar Gelecek Partisi'ne gelecektir."

Birbirlerini örnek alıyorlar!

Selçuk Özdağ'dan sonra bugün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, aynı iddiaya sarılarak, "AKP’den görüştüklerim var, yakında konuşacaklar." dedi.

Kamuoyu AK Parti'den değil Gelecek ve DEVA partilerinden kopmalara şahit oldu

Selçuk Özdağ'ın Temmuz ayındaki iddiasına karşın kopmalar Gelecek Partisi'nden yaşandı. Öte yandan DEVA Partili Yeneroğlu'nun iddiasına rağmen, DEVA Partisi'nin birçok il-ilçe teşkilatı toplu istifa ederken,  DEVA Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan da partisinden istifa etmişti.

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