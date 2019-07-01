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Partide istifa depremi! Art arda duyurdular

DSP Genel Başkan Yardımcıları, Erdinç Özdil, Muammer Aydın ve Hasan Uğurtürk, istifa kararı aldı. İstifa eden isimler, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile derin fikir ayrılıkları yaşadıklarını" açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
Partide istifa depremi! Art arda duyurdular

DSP Genel Başkan Yardımcıları, Erdinç Özdil, Muammer Aydın ve Hasan Uğurtürk istifa etti. DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile derin fikir ayrılıkları yaşadıklarını" açıkladı.

"Demokratik Sol rotasından çıkmış bir genel başkanın arkasından gitmemek ve yanlışlarına ortak olmamak adına genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanan Özdik, "Demokratik Sol mücadelesinin nefesinin yettiği yere kadar devam edeceğini" kaydetti.

Twitter'dan duyurdu

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Muammer Aydın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSP'deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." ifadesini kullandı.

"Son veriyorum"

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk ise Twitter hesabından, "23 Haziran seçimleri sürecinde DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ile oluşan derin anlayış farklılığım genel başkan yardımcılığı görevimi sürdürebilmemi olanaksız kılmıştır. Gizlenemez hale gelen ve artık partimize zarar verebileceğini düşündüğüm bu olumsuz duruma genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek son veriyorum." paylaşımında bulundu.

Özdil, Aydın ve Uğurtürk, parti meclisi üyesi olarak görevlerini sürdürecek. Bu arada, Muammer Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP'nin İstanbul adayı olmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
  1. İstanbul
  2. Önder Aksakal
  3. DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk
  4. DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Muammer Aydın
  5. DSP istifa

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