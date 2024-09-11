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Gündem Parti yöneticisi Akit TV’de cevap verdi Katledilen Narin’in ailesi ‘Hüda-Par’lı mı?
Gündem

Parti yöneticisi Akit TV’de cevap verdi Katledilen Narin’in ailesi ‘Hüda-Par’lı mı?

Yeniakit Publisher
2024-09-11 12:25:00 -

Türkiye'yi derinden sarsan Narin cinayetiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Kamuoyunda merak edilen, Narin'in ailesinin HÜDA PAR ile bağlantılı olup olmadıkları hakkındaki iddialar, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Sabaz tarafından Akit TV'de cevaplandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Sabaz, katledilen Narin'in ailesinin HÜDA-PAR'la olan ilişkisini Akit TV ekranlarında açıkladı. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Bu iddiayı ilk ortaya atan Siyonist bir internet sitesidir" dedi. Sabaz, cinayetin siyasi dış bağlantılarıyla ilişkilerinin gerçek olduğunu vurguladı ve bu tür spekülasyonlara gelinmemesini söyledi.

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