Parti ne hallere düştü! Mustafa Kemal’in kurduğu CHP Öcalan’a koştu

DEM Parti geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı. Doğu illerindeki bu yürüyüşe bağlı olarak DEM Parti binalarında da 'adalet nöbeti' adı altında bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle eylemler düzenleniyor.

Bir araya gelen DEM Partililer, Öcalan'ın posterleri önünde oturup sloganlar atıyor, eylem yapıyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki DEM Parti binası da İstanbul'daki eylemlerin merkezi haline geldi.

CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı buradaki nöbeti ziyaret ederek destek verdi. CHP'li Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün başkanlığındaki heyetin Öcalan posterleri önünde slogan atılan binayı ziyareti yine CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP'li başkanın ziyarette bağlama çaldığı anlara ilişkin fotoğrafların servis edildiği paylaşıma şu not düşüldü:

Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de söz konusu skandal masaya yatırıldı.

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