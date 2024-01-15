Parsel parsel satılıyor! Mansur Yavaş kupon arazileri satışa çıkardı!

Yerel seçimlere üç ay kala Ankara Büyükşehir Belediyesi 900 milyonluk mülk satışına gidecek. İçerisine düştüğü borç batağından kurtulmak için elindeki kupon arazileri satışa çıkaran belediye buradan gelen parayla seçim öncesi rahatlayacak. Satışa çıkartılan mülkler içerisinde en pahalı olanı ise Çankaya’da 28 kat imar izinli olan arsa. ABB Çankaya’daki bu kupon araziyi 311 milyon lira muhammen bedelle satacak.

Mülkiyeti belediyede olan kupon araziler seçimlere üç ay kala satışa çıkarıldı. MedyaRadar, belediye tarafından satışa çıkarılan o taşınmazların listesine ulaştı.

28 KAT İMARI VAR

24 Ocak’ta satışı yapılacak olan taşınmazlar içerisinde en yüksek muhammen bedelli yerler Çankaya’daki arsalar. Dodurga Mahallesi’nde Konut+Ticaret imarlı 19 bin 406 metrekarelik alana sahip arsa 311 milyon 620 bin lira muhammen bedelle satışa çıktı. Kapalı teklif usulü yapılacak olan ihalede bu taşınmaza talip olacak kişilerin yatıracağı teminat ise 10 milyonu buluyor. 28 kata kadar inşaat yapılacak olması bu arsayı daha da cazip kılan nedenler arasında bulunuyor.

ÜÇ ARSAYI 544 MİLYON LİRAYA SATACAK!

Aynı tarihte yapılacak olan bir diğer satışta yine Çankaya Dodurga Mahallesi’nde bulunan ve akaryakıt istasyonu imarlı 2 bin 500 metrekarelik arazi 71 milyon 690 bin muhammen bedelle satılacak. Arsa için belirlenen teminat ise 2 milyon 100 bin lira oldu. Dodurga Mahallesi’nde Maliye Hazinesi olan 7 bin metrekarelik taşınmaz da yine bu ihale kapsamında satışa çıkarıldı. 71 milyon 350 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsada 24 kata kadar imar izni bulunuyor. Ankara BB, 24 Ocak’ta Dodurga Mahallesi’nde üç arsayı toplam 544 milyon lira muhammen bedelle satacak.

SAĞLIK TESİSİ İMARLI ARSA DA SATILACAK

Belediyenin satışa çıkardığı arazilerden biri de Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi’nde bulunan ve özel sağlık tesisi imarlı arsası oldu. 7 bin 500 metrekarelik arsa için belirlenen muhammen bedel se 112 milyon lira oldu. Arsa üzerinde beş kata kadar imar izni bulunuyor. Yine Gölbaşı İncek’te maliye hazinesi olan iki arsa da aynı ihale kapsamında 23 milyon 500 bin liradan satışa çıkarılacak. Çankaya Çayyolu'nda 3 dönümlük kreş imarlı arsanın muhammen satış bedeli ise 50 milyon 580 bin lira olarak belirlendi. Aynı ihale kapsamında Çankaya’da bir dükkan ve bir mesken de yine 25 milyon liradan satılacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

18 MAĞAZA SATACAK!

Belediye sadece arsa değil elindeki 18 mağazayı da başka bir ihale kapsamında satacak. 18 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan ihale kapsamında Çankaya Aziziye Mahallesi’nde bulunan 24 ila 115 metrekare alana sahip olan dükkanlar için belirlenen muhammen bedel ise yaklaşık 15 milyon lira oldu. Ankara BB, 18 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde yapacağı bu taşınmaz mal satışlarından gelecek parayla yerel seçim öncesi derin bir nefes alacak