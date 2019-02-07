0553 313 94 23

Parseğ Tuğlacıyan ve Murat Tuğlacıyan kimdir?

Parseğ Tuğlacıyan son dakika haberleri. İstanbul Şişli'de bir apartmandan gelen kötü kokudan sonra polis çağırılması üzerine ünlü Ermeni yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan'ın öldüğü belirlendi. Peki Murat Tuğlacıyan ve Parseğ Tuğlacıyan kimdir? Parseğ Tuğlacıyan eserleri neler?

07 Şubat 2019 Perşembe 08:42
Parseğ Tuğlacıyan ve Murat Tuğlacıyan kimdir?

Parseğ Tuğlacıyan son dakika haberleri. İstanbul Şişli'de bir apartmandan gelen kötü kokudan sonra polis çağırılması üzerine ünlü Ermeni yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan'ın öldüğü belirlendi. Peki Murat Tuğlacıyan ve Parseğ Tuğlacıyan kimdir? Parseğ Tuğlacıyan eserleri neler?

Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan’ın oğlu evinde öldü bulundu. Parseğ Tuğlacıyan kimdir kaç yaşında kitapları nelerdir? Şişli'de bir apartmandan gelen kötü kokudan sonra polis çağırılması üzerine Murat Tuğlacıyan'ın öldüğü belirlendi. Ünlü Ermeni yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu anlaşılan Murat Tuğlacıyan'ın ölümü ardında soru işaretleri bıraktı.

Murat Tuğlacıyan kimdir?

Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi. 

Parseğ Tuğlacıyan kimdir?

Sözlük ve ansiklopedi yazarı, dil ve tarih araştırmacısı. 1 Nisan 1933, İstanbul doğumlu. Pars Tuğlacı, ilköğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, ortaöğrenimini Kıbrıs’ta Melkonian Educational Institute’de yaptı (1951). ABD’de Michigan Üniversitesinin İngiliz Filolojisi Bölümünü bitirdikten (1955) sonra, askerlik görevini yaptığı Ankara Askeri Tıp Akademisinde ve İstanbul Şişli Terakki, Saint Michel ve Getronagan liselerinde İngilizce okuttu.

Genç yaşta başladığı sözlük ve ansiklopedi çalışmalarını başarıyla sürdürdü ve bu dalda uzmanlaşarak çağdaş Türk sözlükçülüğünün tanınmış adlarından biri oldu. Türkçedeki ilk Tıp Terimleri Sözlüğünü hazırladı. Türkçenin nitelik ve nicelik bakımlarından en geniş izahlı ve etimolojik sözlüklerinden sayılan Okyanus Ansiklopedik Türkçe Sözlük’ü hazırladı (1974). Yabancı bilim adamlarınca da takdirle karşılanan bu sözlük nedeniyle İsmet İnönü (1966), Cevdet Sunay (1966) ve Fahri Korutürk (1974) tarafından Çankaya Köşkü’nde davet edilerek Türk diline olan katkılarından dolayı kutlandı. İlerleyen yıllarda dilbilim çalışmalarının yanı sıra tarih araştırmacılığına da yönelen Pars Tuğlacı, yirmiyi aşkın yabancı ülkeyi dolaşarak kütüphane, müze ve devlet arşivlerinde araştırmalarda bulundu. İstanbul, Viyana, Moskova, Paris, Montreal, Toronto, Detroit, New York, Los Angeles ve San Francisco şehirlerinde dil ve tarih konularıyla ilgili konferanslar verdi.

Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri ile Milliyet Sanat, Tarih ve Toplum ve Yıllar Boyu Tarih dergilerinde yazıları yayımlandı. 1071-1997 yıllarını kapsayan ilk belgesel Türk ansiklopedisini hazırladı. 1989 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi tarafından İstanbul Adalar Belediyesi başkanlığına aday gösterildi. Merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Güvenlik ve Barış Parlamentosu üyeliğine seçilerek, bu parlamentonun Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirildi (10.3.1990). Yurtdışında çok sayıda bilimsel toplantıya Türkiye’yi temsilen katıldı. Türk ve Osmanlı tarihi, Türk diliyle ilgili birçok kitaplar, makaleler, sözlük ve ansiklopediler yayımladı. Pars Tuğlacı, ABD Amerikan Biyografi Enstitüsünün ömür boyu, Brüksel Dokümantasyon ve Avrupa Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Dünya Edebiyat Akademisinin ömür boyu ve Ermeni Felsefe Akademisi Akademik Danışmanlar Enstitüsü, Türk Basın Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve birçok uluslararası bilim kuruluşuna üyedir. Amerikan Biyografi Enstitüsünce Seçkin Önderlik Ödülü (1991), Amerikan Biyografi Enstitüsünce Olağanüstü Meslekî Başarılar Ödülü (1992), Amerikan Biyografi Enstitüsünce Yirminci Yüzyıl Başarı Ödülü (1997) ve Da Vinci Ödülü (2004) gibi pek çok ödül almıştır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü (1965), Okyanus Ansiklopedik Sözlük (5 cilt, 1974), Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma ve Balyan Ailesi (1981), Ayvazovski Türkiye’de (1983), Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri (1984), Arpaçay ve Yöresi (1984), Türkiye’de Kadın (Cilt 1: Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları, 1984; Cilt 2: Osmanlı Saray Kadınları, 1985), Geleneksel Türk Süsleme Sanatında Bir Kadın Sanatçı (1985), Osmanlı Şehirleri (1986), Mehterhane’den Bandoya (1986), Çağdaş Türkiye (3. cilt, 1987), Karsanlar’ın Dünyası (1988), Tarih Boyunca İstanbul Adaları (2 cilt, 1989-92), İstanbul Ermeni Kiliseleri - Armenian Churches of Istanbul (1991), Çırağan Palace (1992), Ermeni Edebiyatından Seçkiler (1992), The Role of the Dadian Family in Ottoman Social, Economic and Political Life (Dadyan Ailesi’nin Osmanlı Sosyal, Ekonomik ve Siyaset Hayatındaki Rolü) (1993), Türkçe - İngilizce Bilimsel ve Teknik Terimler Sözlüğü (2001), Tıp Sözlüğü (2002), İngilizce - Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (2002), Tarih Boyunca Batı Ermenileri (2004).

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:42
  1. Kilis
  2. Kars
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Murat Tuğlacıyan kimdir?
  6. Parseğ Tuğlacıyan kimdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri
    1. Kartal’daki çöken binada hayatanı..
    2. 07.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Parseğ Tuğlacıyan ve Murat Tuğlacıyan..
    4. Kartal'da bina çökmesi
    5. Kara yollarında durum
    6. Kartal'da çöken binada ölen ve..
    7. DEAŞ Karşıtı Koalisyon Toplantısı..
    8. Erdoğan sinyali vermişti! Yüksek..
    9. Uç beyliği ne demek Uç beyliği görevleri
    10. 'Hacı' Muharrem rakı masasında
    11. Viyadükten düşerek yanan tırın..
    12. Çipras Rum toplumunun temsilcileriyle..
    13. Meteoroloji uyardı! Donacağız
    14. Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu ölü bulundu!
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Çakmak'a..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    17. Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte..
    18. Avustralya'da gyrocopter kazası: 2 ölü
    19. Netanyahu'dan tepki çeken karar! 20..
    20. SpaceX personel taşıyıcı mekiği için..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu