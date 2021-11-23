ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisi, Türklerin İslamiyeti seçmeden önceki yılları konu alıyor. Destan dizisinde Pars Yılı ifadesi geçti. Peki, Pars Yılı ne oluyor?

Pars nedir?

Pars, leopar olarak da bilinir, kedigiller familyasından Panthera cinsinin 4 büyük kedi türünden biri. Önceleri parsın, aslan ve panterin melezi olduğu düşünülüyordu. Leopar ismi de Latince Leo ile panter manasında kullanılan Pard kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Pars yılı nedir?

Destan dizisini takip edenler Pars yılının ne olduğunu araştırmaya başladı. Orta Asya'da 12 Hayvanlı Takvim kullanılıyordu. Bu takvimde yer alan yıllardan birinin ismide Pars yılıdır. 12 yıllık dilimlerlin yer aldığı takvimde 3. yılın ismi pars yılıdır.

Pars yılında; depremlerin, savaşların, anlaşmazlıkların artığına inanılır.

12 hayvanlı Türk takviminde; Bu takvimde her hayvan bir yılı gösterir. Örneğin; “Pars Yılı” gibi. Her yılın o hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılır. Örneğin Maymun yılında eğlence ve hilenin artacağı inanışı vardır. Çağ adı verilen (ÇAĞ: 12x5=60 yıl) şeklindeki dönemler halinde ilerler ve bu rakam ortalama insan ömrüdür. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Mete Han’ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209’da başlar.

1.sıçan Yılı

2.Öküz Yılı

3.Pars Yılı

4.Tavşan Yılı

5.Balık Yılı

6.Yılan Yılı

7.At Yılı

8.Koyun Yılı

9.Maymun Yılı

10.Tavuk Yılı

11.Köpek Yılı

12.Domuz Yılı