Parmaklarınız hep soğuk mu?

RAYNAUND SENDROMU

Soğuk parmaklar bu hastalığın sık görülen belirtilerindendir. Genelde el ve parmaklarda bazen de kulak ve burunda oluşan kan dolaşımının bozulmasıdır. Kan dolaşımının kesilmesiyle etkilenen uzuvlar önce beyaz ve ölü görünümündedir, sonra kızarıp yanar. Dikkate değer bir acı, uyuşma ve karıncalanma hissi oluşur. Soğuk bir şeye dokunmak, soğuğa maruz kalmak veya en ufak bir sıcaklık değişimi ile ortaya çıkar.

HİPOTİROİD

Tiroit bezinin yeterli hormon üretememesi sonucu ortaya çıkan hastalıktır. İyot eksikliği dünya genelinde bu durumun en sık sebebidir ancak başka nedenler de etken olabilirler.

DOLAŞIM PROBLEMLERİ

Sağlıklı bir vücut için kan dolaşımının düzenli olması gereklidir. Dolaşım sisteminiz; hücrelerinize oksijen ve besin iletir; aynı zamanda vücudunuzdan atık ve karbondioksit atılımını sağlar. Kan dolaşımının bozulması, birçok hastalığa neden olabilir. El ve ayaklar yeterli kan dolaşımı olmadığında soğuyabilir ve şişebilir. Buna bacaklarda cilt rengi değişikliği ve düşük nabız eşlik eder. Eğer cildiniz mavimsi bir renk aldıysa bu kan hücrelerinin yeterli oksijen almadığının göstergesidir.

ANEMİ

Kanda kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) bulunur. Bu kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınmasını ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin bulunur. Nefes alırken akciğerdeki oksijen, bu hemoglobinin yapısına bağlanarak taşınır. Bu hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması sonucu kansızlık (anemi) ortaya çıkar. Soğuk ellerin yanı sıra, anemi yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı ve soluk cilde neden olabilir. Çoğu durumda, demir eksikliği anemisi ve semptomları bir demir takviyesi ile tedavi edilebilir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ: Et, kümes hayvanları, yumurta, süt, ve diğer süt besinlerde bulunan B12 vitamini, kırmızı kan hücresi oluşumunda önemlidir. B12 vitamini yetersizliğinde hücrelerde işler aksamaya başlar. Aksamadan en çok nasibini alanlar da kemik iliğinde üretilen kan hücreleri ile sinir hücreleri olur. Eğer hücrelerinizin ihtiyacını karşılayacak kadar B12 vitamininiz yoksa kan hücrelerinin üretimi yavaşlar, üretilen hücreler de kalitesiz, güçsüz olur. Basit bir kan testi ile B12 eksikliğinin soğuk parmaklardan sorumlu olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

DÜŞÜK KAN BASINCI

Kan basıncı düşük olduğunda, kan damarları Hayati organlara doğru yönlendirecektir. Bu durumda baş dönmesi, bayılma, soğuk ve terli cilt, yorgunluk, bulanık görme ve bulantı olabilir. Aşırı hipotansiyon durumları şoka neden olabilir.

STRES VE KAYGI

Vücudun her yerini etkileyebilir, ellerde bir istisna vardır. Eğer kronik stres veya anksiyete karşılaştığınızda, vücudunuz "mücadele veya uçuş" moduna geçer. Adrenalin dalgalanmaları sonucu kan el ve ayaklarda çekilir. Stres kontrol altına alınırsa semptomlar azaltabilir.

İLAÇLAR

Kullandığınız bazı ilaçların yan etkileri sonucu parmaklarınız buz gibi olabilir. İlaçların yan etkilerini okuyup doktorunuza veya eczacınıza danışın.