Parmak börek tarifi, nasıl yapılır? Kolay parmak börek tarifi
Misafirleriniz ve sevdikleriniz için uygun ve lezzetli bir börek tarifiyle karşınızdayız.
Misafirleriniz ve sevdikleriniz için uygun ve lezzetli bir börek tarifiyle karşınızdayız. Şimiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 2 adet yufka
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Çeyrek çay bardağı süt
- Çeyrek çay bardağı su
- 1 Yemek kaşığı yoğurt
İç harç için;
- 3-4 adet haşlanmış patates
Üzeri için:
- Yumurta sarısı ve çörek otu
Yapılışı
Sıvı yağ, süt, su ve yoğurdu derin bir kase içerisinde çırpıyoruz. Bir adet yufkamızı tezgahın üzerine alıyoruz. Üzerine hazırladığımız harcın yarısını döküyoruz ve her yerine yayıyoruz. Diğer yufkayı üzerine alıyoruz ve kalan harcı onun üzerine eşit şekilde yayıyoruz. Yufkayı dört eşit parçaya kesiyoruz. Elde ettiğimiz her büyük üçgeni ise 3 parçaya bölüyoruz. Her parçaya patatesli iç harçtan koyup kenarlarını kapatıp hafif hafif sarıyoruz, çok sıkmıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz ve üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiyoruz. Daha önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.