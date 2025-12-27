O ilimizde simide zam geldi

İzmir’in simgesi haline gelen gevrek (simit) fiyatlarında, Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı "fiyat dondurma" süreci sona eriyor. Yeni yılla birlikte İzmirli vatandaşlar, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gevreği zamlı tarifeyle tüketmeye başlayacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme ile mevcut 15 liralık satış fiyatı 20 liraya yükselirken, gevreğin gramajında da değişikliğe gidilecek.

Daha önce eylül ayında yapılan değerlendirmede 90 gramlık gevreğin 20 TL’den satışa sunulması kararlaştırılmıştı. Ancak Bakanlık, bu artışı yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı. 31 Aralık ile birlikte bu süre sona eriyor ve yeni fiyatlar uygulanmaya başlanacak.

GEVREKÇİLER ODASINDAN AÇIKLAMA

İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, kamuoyunda “zam” olarak algılanan artışın aslında dört ay önce kabul edilen tarifenin uygulanması olduğunu söyledi.

Erişen şu ifadeleri kullandı:

“Gevreğin gramajı 90 gramdı, yeni tarifeyle birlikte 100 grama çıkardık. Bakanlığın isteğine karşı çıkmadık, İzmirliler daha uzun süre ucuz gevrek yesin diye 15 liradan satışa devam ettik. 1 Ocak’tan itibaren 100 gram gevreği 20 liradan satacağız. Vatandaşlarımızdan 5 liralık artış için anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.