Aktüel MSB'den 'güç silahta değil' paylaşımı
Aktüel

MSB'den 'güç silahta değil' paylaşımı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MSB'den 'güç silahta değil' paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı çocuklarla oyun oynayan Mehmetçiğin fotoğrafını 'Güç silahta değildir. Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir' notu ile paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Mehmetçiğin fotoğrafını 'Güç silahta değildir. Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir' notu ile paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından 'Günün fotoğrafı' etiketi ile paylaşılan fotoğrafta çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Mehmetçik yer aldı. Fotoğrafa ilişkin yapılan açıklamada "Güç silahta değildir. Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" denildi.

