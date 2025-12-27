  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Beylikdüzü'nde motosiklet alev alev yandı!
Yerel

Beylikdüzü'nde motosiklet alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beylikdüzü'nde motosiklet alev alev yandı!

Beylikdüzü D-100 Otoyolu'nda seyir halindeki bir motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

eylikdüzü Yakuplu Mahallesi D-100 Otoyolu'nda saat 09.30 sıralarında seyir halindeki bir motosiklette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motosikletten dumanlar çıktığını gören sürücü yol kenarına park ederek indi. Yangın motosikleti tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mobilya mağazasında yangın! Bina sakinleri dumandan etkilendi
Mobilya mağazasında yangın! Bina sakinleri dumandan etkilendi

Yerel

Mobilya mağazasında yangın! Bina sakinleri dumandan etkilendi

Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı

Yerel

Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı

Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!
Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!

Yerel

Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23