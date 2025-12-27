Beylikdüzü'nde motosiklet alev alev yandı!
Beylikdüzü D-100 Otoyolu'nda seyir halindeki bir motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
eylikdüzü Yakuplu Mahallesi D-100 Otoyolu'nda saat 09.30 sıralarında seyir halindeki bir motosiklette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motosikletten dumanlar çıktığını gören sürücü yol kenarına park ederek indi. Yangın motosikleti tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.