  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İsrail medyası panik havası! Türkiye Suriye’ye radar sistemi kuruyor
Gündem

İsrail medyası panik havası! Türkiye Suriye’ye radar sistemi kuruyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İsrail medyası panik havası! Türkiye Suriye’ye radar sistemi kuruyor

Batı istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Türkiye, Suriye’ye konuşlandıracağı radar ağları ile İsrail’in bölgedeki hava hareketliliğini kısıtlamaya hazırlanıyor.

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye sahasındaki askeri varlığını stratejik bir boyuta taşıyacağını öne sürdü. Jerusalem Post gazetesinin Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Ankara, Suriye topraklarına ileri teknoloji radar sistemleri yerleştirmeyi planlıyor. Bu adımın, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonel kabiliyetini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

 

Hava Sahasında "Hareket Özgürlüğü" Kısıtlanabilir

İddiaya göre, Türk radar sistemlerinin Suriye’de aktif hale gelmesi, İsrail uçaklarının Suriye ve İran hedeflerine yönelik faaliyetlerinin anlık olarak tespit edilmesini sağlayacak. Askeri uzmanlar, bu durumun İsrail’in bölgedeki "hareket özgürlüğünü" ciddi biçimde kısıtlayacağını ve olası hava operasyonlarında İsrail için stratejik bir engel teşkil edeceğini vurguluyor.

 

Stratejik Üsler Mercek Altında

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, stratejik öneme sahip T-4 (Tiyas) Hava Üssü gibi noktaları hedef almıştı. İsrail tarafı, bu saldırılara gerekçe olarak Türkiye’nin söz konusu üslerde kalıcı bir askeri varlık oluşturma ve İHA/SİHA konuşlandırma ihtimalini göstermişti. Yeni radar iddiası, İsrail’in bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırmış durumda.

 

Ankara ve Tel Aviv Hattında Gerilim Beklentisi

İsrailli askeri yetkililer, Türkiye’nin Suriye’de bir hava üssü kurmasını veya gelişmiş izleme sistemleri yerleştirmesini "potansiyel bir tehdit" olarak nitelendiriyor. Bu iddiaların doğrulanması halinde, zaten gergin olan Ankara-Tel Aviv hattında diplomatik ve askeri tansiyonun daha da yükselebileceği öngörülüyor.

Analistler, Türkiye’nin bu hamleyle hem kendi sınır güvenliğini tahkim etmeyi hem de bölgesel tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesini artırmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"
Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"

Dünya

Mısır'dan İsrail'e karşı Gazze için iki "kırmızı çizgi"

İsrail'den BM devriyesine taciz ateşi: Barış Gücü askeri yaralandı!
İsrail'den BM devriyesine taciz ateşi: Barış Gücü askeri yaralandı!

Dünya

İsrail'den BM devriyesine taciz ateşi: Barış Gücü askeri yaralandı!

ABD ve İsrail arasında anlaşmazlık iddiası
ABD ve İsrail arasında anlaşmazlık iddiası

Dünya

ABD ve İsrail arasında anlaşmazlık iddiası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
Türkiye'nin en zengin ismi bile isyan etti! 960 milyon servetli Ali Sabancı 'geçinemiyorum' dedi
Medya

Türkiye'nin en zengin ismi bile isyan etti! 960 milyon servetli Ali Sabancı 'geçinemiyorum' dedi

Forbes listelerinde 960 milyon dolarlık servetiyle boy gösteren Ali Sabancı, katıldığı bir etkinlikte sarf ettiği "Geçinemiyorum" sözleriyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23