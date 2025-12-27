İsrail medyası panik havası! Türkiye Suriye’ye radar sistemi kuruyor

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye sahasındaki askeri varlığını stratejik bir boyuta taşıyacağını öne sürdü. Jerusalem Post gazetesinin Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Ankara, Suriye topraklarına ileri teknoloji radar sistemleri yerleştirmeyi planlıyor. Bu adımın, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonel kabiliyetini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Hava Sahasında "Hareket Özgürlüğü" Kısıtlanabilir

İddiaya göre, Türk radar sistemlerinin Suriye’de aktif hale gelmesi, İsrail uçaklarının Suriye ve İran hedeflerine yönelik faaliyetlerinin anlık olarak tespit edilmesini sağlayacak. Askeri uzmanlar, bu durumun İsrail’in bölgedeki "hareket özgürlüğünü" ciddi biçimde kısıtlayacağını ve olası hava operasyonlarında İsrail için stratejik bir engel teşkil edeceğini vurguluyor.

Stratejik Üsler Mercek Altında

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, stratejik öneme sahip T-4 (Tiyas) Hava Üssü gibi noktaları hedef almıştı. İsrail tarafı, bu saldırılara gerekçe olarak Türkiye’nin söz konusu üslerde kalıcı bir askeri varlık oluşturma ve İHA/SİHA konuşlandırma ihtimalini göstermişti. Yeni radar iddiası, İsrail’in bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırmış durumda.

Ankara ve Tel Aviv Hattında Gerilim Beklentisi

İsrailli askeri yetkililer, Türkiye’nin Suriye’de bir hava üssü kurmasını veya gelişmiş izleme sistemleri yerleştirmesini "potansiyel bir tehdit" olarak nitelendiriyor. Bu iddiaların doğrulanması halinde, zaten gergin olan Ankara-Tel Aviv hattında diplomatik ve askeri tansiyonun daha da yükselebileceği öngörülüyor.

Analistler, Türkiye’nin bu hamleyle hem kendi sınır güvenliğini tahkim etmeyi hem de bölgesel tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesini artırmayı hedeflediğini ifade ediyor.