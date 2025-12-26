  • İSTANBUL
Tavuk döner faciası! Öğrenciler hastanelik oldu
Tavuk döner faciası! Öğrenciler hastanelik oldu

Tavuk döner faciası! Öğrenciler hastanelik oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir okulda 4 öğrenci öğle arasında özel bir işletmeden yedikleri tavuk dönerden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okuldan çıkarak yakınlardaki bir işletmede tavuk döner yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındı. Yapılan kontrollerde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

