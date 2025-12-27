  • İSTANBUL
Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretinde 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin süresinin, otomotiv piyasasında spekülatif fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede sağladığı etki nedeniyle uzatıldığını duyurdu.

Foto - Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2026'ya kadar yasaklandığı aktarılan açıklamada, "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi, otomotiv piyasasında spekülatif fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede sağladığı etki nedeniyle süresi uzatılarak uygulanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ilan kısıtlaması uygulamasının da spekülatif fiyat oluşumlarına karşı etkili bir tedbir olmaya devam edeceğine işaret edilerek, ilan kısıtlamasıyla ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Temmuz 2026'ya kadar yasaklandığı belirtildi.

Foto - Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Noterler satışları engellemeye devam edecek Söz konusu düzenlemelerin, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, stokçulukla mücadele, haksız ticari kazançların engellenmesi, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hususlarında somut faydalar sağladığı aktarılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmeler ile bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin,⁠ ⁠6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine aykırı satış işlemlerinin noterlikler tarafından engellenmeye devam edileceği vurgulandı.

Foto - Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Açıklamada, yetki belgesi başvurusuna ilişkin yapılan düzenlemeye de işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Öte yandan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, yetki belgesi için gerekli diğer tüm şartları taşımasına rağmen lise mezuniyeti şartını sağlayamaması nedeniyle yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçilmesi, sektördeki kayıt dışılığın azaltılması amacıyla getirilen lise mezuniyeti muafiyetine ilişkin yetki belgesi başvuru süresi, 7 ay uzatılarak 1 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecektir. Belirtilen süre uzatımı, sadece yetki belgesi başvuru süresine ilişkindir. Muafiyetten yararlanmanın ön koşulu olan, 27 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin vergi veya meslek odası kaydı bulunması şartında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Foto - Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Motorlu kara taşıtı ticaretinde devreye alınan bu düzenlemelerle fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek, kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek, ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler kararlılıkla hayata geçirilecek"

