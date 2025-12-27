Ticaret Bakanlığı nedenleri tek tek paylaştı! '6 ay-6bin kilometre' kuralının arka planı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak, sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2026'ya kadar yasaklandığı aktarılan açıklamada, "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi, otomotiv piyasasında spekülatif fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede sağladığı etki nedeniyle süresi uzatılarak uygulanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ilan kısıtlaması uygulamasının da spekülatif fiyat oluşumlarına karşı etkili bir tedbir olmaya devam edeceğine işaret edilerek, ilan kısıtlamasıyla ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Temmuz 2026'ya kadar yasaklandığı belirtildi.