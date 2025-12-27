  • İSTANBUL
Muş-Kulp yolunda dev araçlara geçit yok! Kar ve tipi ulaşımı vurdu, tırlar için yol resmen mühürlendi
Muş-Kulp yolunda dev araçlara geçit yok! Kar ve tipi ulaşımı vurdu, tırlar için yol resmen mühürlendi

Muş-Kulp yolunda dev araçlara geçit yok! Kar ve tipi ulaşımı vurdu, tırlar için yol resmen mühürlendi

Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesini birbirine bağlayan karayolunda bastıran yoğun kar ve fırtına, ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Güvenlik gerekçesiyle tır ve çekici gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak izin verilmezken, ekiplerin yolu açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Muş-Kulp karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşanmaması amacıyla trafik tedbiri alındı. Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 49 ile 75 kilometreleri arasındaki kesimi, kar ve tipi nedeniyle 12.00 itibarıyla tır ve çekici tipi taşıt trafiğine kapatıldı.

Söz konusu güzergahta olumsuz hava şartlarının sürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça bu güzergâhı kullanmamaları istendi.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü, hava ve yol şartlarının normale dönmesinin ardından tır ve çekici trafiğine tekrar izin verileceği bildirildi.

