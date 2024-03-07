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Yaşam Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Yaşam

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 03:57:00 -
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Şanlıurfa’da genç kızın parmağına sıkıştırdığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Ecem B. parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden genç kız, doktorlardan yardım istedi. Doktorlar, yüzüğü çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, genç kızın parmağındaki yüzüğü keserek çıkarttı.

Kaynak: İHA

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