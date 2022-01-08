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Yaşam Parmağına 1 lira sıkıştı, itfaiye müdahale etti
Yaşam

Parmağına 1 lira sıkıştı, itfaiye müdahale etti

Bursa'da bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçiren çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 14:09:00 -
Parmağına 1 lira sıkıştı, itfaiye müdahale etti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi.

Parayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı.
Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.

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