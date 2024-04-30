Parlamenterler arası Kudüs Platformu 5. Konferansı, 76 ülkede 500'ün üzerinde parlamenterin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi

Başkanlığını Hamid Abdullah Al Ahmar ve Başkan Yardımcılığını Dr. Nurettin Nebati ile Dr. Fadli Zon’un yaptığı platformun beşinci konferansı bugün 76 ülkeden 500 milletvekilinin, 16 Meclis Başkanı’nın, 10 Meclis Başkan Yardımcısı’nın ve uluslararası organizasyonlardan 9 Genel Sekreter’in katılımlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin himayelerinde İstanbul Pullman Otel’de gerçekleştirildi.

Platform’un Türkiye Başkanlığını da yürüten Dr. Nurettin Nebati konuşmasının “Ben Filistinli bir mücahidim” sözleriyle başlayan bölümünde Filistin Halkının yaşadığı acıları etkileyici bir biçimde ifade etti.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı Başkan Hamid Abdullah Al Ahmar’ın açılış konuşmasıyla başladı, ardından Platformun Türkiye Başkanı Dr. Nurettin Nebati açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Platformun kuruluşundan bu yana aktif olarak desteğini sürdüren ve Filistin halkının sesini bütün dünyaya duyurabilmesi için her türlü vazifenin içerisinde yer alan Dr. Nurettin Nebati konuşmasına “Kudüs’ün ve Filistin’in Hamisi, Dava Adamı ve Liderimiz Sn. Cumhurbaşkanım, Filistin meselesi, vicdandan, sağduyudan, tarihten ayrıştırılmış aklın ve pragmatizmin nice kanlı safhanın ardından vardığı son noktadır” sözleriyle başladı.



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Dr. Nurettin Nebati, tarihin döngüler halinde ilerlediğini ve her seferinde zalimlerin yenilgiye uğradığını, hak ve sabır yolunda olanların ise her zaman zaferle taçlandırıldığına dikkat çekerken, Filistin meselesini kutsal bir görev olarak gördüklerini, tarihin tekrar edeceğini ve inananların zafer kazanacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Dr. Nurettin Nebati “Sizlere, çok iyi bildiğimiz bir yerden, Filistinli kardeşlerimizin kalbinin derinliklerinden seslenmek istiyorum” diyerek Filistin Halkının yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle oldukça etkileyici bir biçimde ifade etti.

İşte katılımcıları derinden etkileyen o konuşmadan birkaç satır;

“Ben Filistinli bir mücahidim, tutsak edildim, işgal edildim, sürgün edildim. Yarı çıplak halde ve ellerim kelepçeli, fidan gibi gövdeme çullanmış süfyan ordusu, yüzüm kan revan içinde gülümsüyorum… Zalimin zulmü dağlarken bedenimi, İbrahim Aleyhisselam gibi, ateşi gül bahçesi eyledim. Zeytinlerin ve incirin gölgesinde Rabbime yürüyorum dört yanım bayram!

Ey halkım, ey memleketim ey sevdam… Unutma bizi! Sana emanet bunda sonra, bir ölünce bin dirilen İslam neslinin, izzeti ve şerefi.

Ben Filistinli bir mücahidim, benim vatanımda bebeklere kundaklarından kefen biçilir,

Oruçlu ölmek için yemek yemeyi reddeden, 10 yaşındaki İsmail Muaz’ım ben. Kepçeler evimi yıkarken zalimlere çakıl taşlarıyla, sapanlarla direniyorum. Annemi kurtarmak için enkazı küçük ellerimle kazdım. Açılıktan ve korkudan dehşete düşmüş bir şekilde ağlayan bebek yaştaki kardeşimi yatıştırmak için ağzına ıslatılmış hurma koydum. Bir çocuğun kalbiyle dua ediyorum, sığınıyorum Rabbime…”

“Filistin meselesi Batı’nın adeta aşkınlaştırarak kutsadığı rasyonalizm politikalarının vardığı son evredir”

Dr. Nurettin Nebati Filistin’de yaşanan zulme dikkat çektiği konuşmasında Batı’nın tavrını da olanca çıplaklığıyla kamuoyunun vicdanına sunarken “Filistin meselesi Batı’nın adeta aşkınlaştırarak (tanrılaştırarak) kutsadığı rasyonalizm politikalarının vardığı son evredir.” cümleleriyle salonun da taktirini topladı.

Dr. Nebati konuşmasını “Her şeye rağmen kuşların gözbebeğine, yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara “Hak yol İslam” yazmaya cesaret edebilenlere davamızın ve anahtarımızın gerçek sahiplerine, her daim mazlumun yanında olan, dünyanın beşten büyük olduğunu haykıran ve elif gibi dik duran Recep Tayyip Erdoğan’lara sevda ve kavgayla taçlanmış bin ömür ihsan eyle” duasıyla bitirdi.

Dr. Nurettin Nebati’nin konuşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansta Dr. Nebati ile birlikte açılışı takip etti

Uluslararası katılımın üst düzey olduğu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Nurettin Nebati’den faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve sonraki aşamada gerçekleşecek eylem planına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı’nın Dr. Nebati’nin düzenlediği bu programın kıymetli bir misafiri olarak gece boyunca birlikte oturması kulislere Mehmet Şimşek’e bir mesaj olarak yansıdı.

Vizyonunun ümmet içindeki ve dünyadaki parlamenterlerin Filistin ve Kudüs noktasındaki rolünü hareket geçirmek, Misyonunun ise Filistin ve Kudüs’e yardım ve bu konuda istişare için tüm dünyadaki parlamenterlerin çabalarını aktif hale getirmek ve koordine etmek; hedeflerini gerçekleştirmek, rollerini belirlemek ve Platformun mesajını dünya parlamentolarına ulaştırmak için çalışmak olduğu Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun 5. Konferansı üç gün boyunca devam edecek.