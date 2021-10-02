Parlamenter sistemden çok çektik!
Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan Başkanlık tipi hükümet sistemi üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen muhalefetin ısrarla sistem değişikliğine gidileceği yönündeki açıklamaları hafızalardaki yerini korurken, hukukçular eski vesayetçi sisteme geri dönüşe ilişkin Akit’e değerlendirmede bulundu.
Oğuzhan Gültekin Ankara
Avukat Cüneyt Toraman, “Bu ülke, söz edilen parlamenter sistemden çok çekmiştir. Darbeler, muhtıralar, 28 Şubat olayları hep bu sistemde yaşandı. Yeni sistemin en az 3 seçim görmesi gerekmektedir” dedi. Avukat Hasan İlter de, “Bu millet referandumda yüzde 50’nin üzerinde bir oy oranıyla yeni sistemi kabul etti. Bu söylemler Türkiye’ye zaman kaybettirmektir” şeklinde konuştu.