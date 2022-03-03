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Gündem Parlamenter sistem gelmeden karşı karşıya geldiler! Meral Mersin'e Kemal tersine
Gündem

Parlamenter sistem gelmeden karşı karşıya geldiler! Meral Mersin'e Kemal tersine

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine değinen muhalefet liderleri, Türkiye'nin savaş karşısındaki tutumuna ilişkin zıt açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 12:24:00 -
Parlamenter sistem gelmeden karşı karşıya geldiler! Meral Mersin'e Kemal tersine

Muhalefet en kritik konuda ayrı düştü. CHP ve İYİ Parti liderlerinden Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı karşısındaki tutumuna ilişkin iki zıt açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını doğru bulmadıklarını belirterek "Türkiye tarafsızlığını korumalı. Herhangi bir şekilde taraf olmamalı ama savaşın durması için de elinden gelen bütün çabayı göstermeli. Bu konuda sıcak mesajlar vermeli" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline sert bir dille tepki göstererek şöyle konuştu:

"Şimdiye kadarki türlü şımarıklıkları bir şekilde tolere edilen Putin, artık cüretinin boyutlarını ifşa etmiş bulunuyor. Artık dünyamızın bir Rusya yayılmacılığı sorunu var. Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma vakti değil zalimin karşısında dik durma vaktidir. Vakit, boş laf değil, yaptırım vaktidir."

KARAMOLLAOĞLU: DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞGAL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın, bağımsız bir devlet olan Ukrayna’yı kendi siyasi çizgisine çekmek için dünyanın gözü önünde bir işgal girişiminde bulunduğunu belirten Karamollaoğlu "Rusya’nın bölgedeki barışı ve istikrarı tehlikeye atan, hukuk tanımayan bu yaklaşımını kınamayı vazife olarak addediyorum" dedi.

Kaynak: Türkiye

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Yorumlar

dsr

allah sizi rezil etsin....Amiiiiinnnn...
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